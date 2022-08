GMM v R.Sobote rozšírilo fond knižnice o odbornú literatúru

Rimavská Sobota 15. augusta (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote rozšírilo fond múzejnej knižnice o 50 nových diel z odbornej, vedeckej i regionálnej literatúry z Gemera - Malohontu. Literatúra je zdarma dostupná i širokej verejnosti. TASR o tom informovala knihovníčka múzea Iveta Krnáčová.



Vo fonde múzejnej knižnice nájdu záujemcovia nové encyklopédie, knižné tituly z histórie či knihy z histórie umenia. Medzi novými prírastkami sú tiež knižne vydané biografie významných umelcov, a to napríklad maďarského architekta Leopolda Baumhorna či maliarov Jozef Ilečka a Edmunda Gwerka.



"Čitatelia určite uvítajú i publikácie o ľudových umeleckých remeslách a tradíciách, získali sme aj najnovšiu literatúru pre priaznivcov prírody. Hodnotné sú i nedávno vydané monografie regionálnych obcí a zakúpená bola tiež súčasná regionálna umelecká literatúra," priblížila Krnáčová.



Vzácnou akvizíciou múzea je regionálna historická tlač z roku 1803 o starostlivosti o záhradné stromy, ktorú preložil rodák z Rimavského Brezova Samuel Fábry. Do knižničného fondu múzea pribudla tiež monografia Jána Zambora o rodákovi z obce Lukovištia Ivanovi Kraskovi.



Akvizíciu odbornej, vedeckej a regionálnej literatúry finančne podporil Fond na podporu umenia. Knižnica GMM v súčasnosti obsahuje vyše 46.000 knižničných jednotiek z obdobia od 16. storočia až do súčasnosti. Verejnosti sú prístupné formou prezenčného štúdia.