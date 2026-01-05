< sekcia Regióny
GMM vydalo publikáciu o posledných majiteľoch kaštieľa v Širkovciach
Gömöryovci žili v kaštieli v Širkovciach, obci na juh od Rimavskej Soboty, kde často prijímali rodinné aj oficiálne návštevy.
Autor TASR
Rimavská Sobota 5. januára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote pripravilo novú publikáciu s názvom Pozostalosť Gömöryovcov, ktorá verejnosti predstaví posledných majiteľov kaštieľa v Širkovciach. TASR o tom informovala autorka publikácie a riaditeľka múzea Éva Kerényi.
Najnovšia publikácia GMM čitateľov zavedie do zákulisia každodenného života šľachtica a ministerského tajomníka Olivéra Gömöryho a jeho manželky Margity Maróthy, ktorá bola herečkou Národného divadla v Budapešti.
„Naším zámerom bolo dokumentovať pozostalosť poprednej šľachtickej rodiny Gömöryovcov, ktorá sa počas ich života, ale hlavne po smrti Margity v roku 1955, dostala do vtedajšieho Gemerského múzea v Rimavskej Sobote,“ priblížila Kerényi.
Gömöryovci žili v kaštieli v Širkovciach, obci na juh od Rimavskej Soboty, kde často prijímali rodinné aj oficiálne návštevy. V novej publikácii GMM sa čitatelia môžu oboznámiť s ich osobnými predmetmi, rodinnými portrétmi a fotografiami, korešpondenciou, ale tiež so vzácnymi knihami z ich knižnice či fotografiami interiéru a exteriéru kaštieľa v Širkovciach.
„Prezentácia bohatej zbierky tejto šľachtickej rodiny upriami pozornosť aj na vynikajúce regionálne osobnosti a úzky kruh priateľov a umelcov v rámci Gemera-Malohontu,“ doplnila Kerényi s tým, že nová publikácia bude dostupná v návštevníckom centre múzea.
