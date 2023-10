Gogola: Každý druh dopravy by mal mať segregovanú infraštruktúru

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ideálne by bolo, keby každý druh dopravy mal svoju segregovanú infraštruktúru, niekedy to však parametre ciest neumožňujú a robia sa kombinované opatrenia. Pre každého platia rovnaké pravidlá, treba byť k sebe ohľaduplní. Pre TASR to uviedol Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline v súvislosti s miestami zdieľaným pruhom pre cyklistov a autobusy MHD na Vajanského nábreží v Bratislave.



"Pre cyklistov platí to isté, čo aj pre každého motoristu. Mal by poznať pravidlá a správať sa korektne. To by malo platiť navzájom medzi účastníkmi cestnej premávky," skonštatoval Gogola s tým, že ešte potrvá, kým budeme mať plnohodnotný systém cyklistickej infraštruktúry.



Dopravné značenie, ktoré zaviedol magistrát na nábreží, hodnotí ako progresívne opatrenie. Hlavnému mestu má pomôcť pretláčať a podporovať ekologické druhy dopravy, v tomto prípade cyklistov a redukovať používanie áut. Opatrenia pre cyklistov však musia byť realizované plošne. Je teda možné, že sa v tom bude ešte pokračovať.



"Funguje to aj v iných mestách, kde takisto bola vlna kritiky. Ale v súčasnosti sú cyklisti plnohodnotnou súčasťou dopravy. O to sa snaží asi aj magistrát," poznamenal Gogola.



Pripomenul tiež, že každá cyklotrasa má nejakú funkciu rovnako, ako sa pre autá vzhľadom na typ cesty vyžadujú určité šírkové parametre, podobne je to aj pre cyklistickú infraštruktúru. "Akurát na to nie sme zvyknutí," podotkol s poukázaním na Kodaň, ktorá má v centre mesta štandard dva metre široké cyklocesty v jednom smere, pričom na Slovensku je to častokrát navrhované pre oba smery.



Na margo odporúčaní, aby tranzitujúci vodiči využívali alternatívne trasy, napríklad Einsteinovu ulicu, uviedol, že na tento problém sa treba pozrieť zo širšieho hľadiska. Teda, či chceme riešiť to, ako to potrebujú motoristi, alebo či chceme riešiť, aby sa v rámci mesta čo najefektívnejšie prepravovali obyvatelia alebo cestujúci vo všeobecnosti.



Mesto podľa neho pravdepodobne chce, aby jeho dopravný systém bol udržateľný a nechce, aby sa situácia riešila iba pre autá. Autá budú mať aj naďalej možnosť používať dopravnú infraštruktúru, avšak v obmedzenom režime. Očakáva tlak na to, aby cestujúci prehodnotili svoje dopravné návyky. "Samozrejme, v úzkych miestach to budú mať autá horšie, ale tu treba povedať, že pokiaľ tade chodia aj vozidlá MHD, cestujúci v nej stále znášajú kongescie, ktoré vytvorili práve vodiči. Teraz sa v podstate vodiči dostali do situácie, že už aj oni sú obmedzovaní a to sa im nepáči," dodal.