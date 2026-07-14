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Golf vo Veľkých Úľanoch:Prilákal klientov zariadení sociálnych služieb
Trnavský samosprávny kraj usporiadal prvý ročník podujatia Golf zbližuje.
Autor TASR
Veľké Úľany 14. júla (TASR) - Na golfovom ihrisku vo Veľkých Úľanoch sa v utorok stretávajú klienti zariadení sociálnych služieb zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) usporiadal prvý ročník podujatia Golf zbližuje.
„Čakajú ich zábavné golfové a footgolfové disciplíny, tímové súťaže, stretnutia so známymi osobnosťami zo sveta športu a kultúry,“ priblížili z Úradu TTSK. Súťaže potrvajú do 12.00 h. Ich vyhodnotenie je plánované na 13.00 h.
Do programu sa podľa krajskej samosprávy zapoja okrem iných aj herec Peter Batthyány, hokejový reprezentant Marek Hrivík, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, predseda TTSK Jozef Viskupič i riaditeľ hostiteľského Centra sociálnych služieb Jahodná Alexander Tirinda.
„Čakajú ich zábavné golfové a footgolfové disciplíny, tímové súťaže, stretnutia so známymi osobnosťami zo sveta športu a kultúry,“ priblížili z Úradu TTSK. Súťaže potrvajú do 12.00 h. Ich vyhodnotenie je plánované na 13.00 h.
Do programu sa podľa krajskej samosprávy zapoja okrem iných aj herec Peter Batthyány, hokejový reprezentant Marek Hrivík, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, predseda TTSK Jozef Viskupič i riaditeľ hostiteľského Centra sociálnych služieb Jahodná Alexander Tirinda.