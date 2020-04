V areáli pavlínskeho kláštora v Gombaseku pribudli fontána a delo

Na snímke robotníci pri osadzovaní drevenej tabule s vyobrazením gelnickej resp. gombaseckej Meluzíny, symbola rodu Bebekovcov, na fontánu v areáli bývalého pavlínskeho kláštora v Slavci-Gombaseku v okrese Rožňava 25. apríla 2020. Foto: TASR - Branislav Caban

Na snímke fontána s vyobrazením gelnickej, resp. gombaseckej Meluzíny, symbola rodu Bebekovcov v areáli bývalého pavlínskeho kláštora v Slavci-Gombaseku v okrese Rožňava 25. apríla 2020. Foto: TASR - Branislav Caban

Gombasek 25. apríla (TASR) – Replika bebekovského dela a nová fontána sú najnovšími prírastkami v areáli niekdajšieho pavlínskeho kláštora v Gombaseku, časti obce Slavec, v Rožňavskom okrese. TASR o nich informoval Örs Orosz, predseda občianskeho združenia (OZ) Sine Metu, ktoré areál postupne zveľaďuje s cieľom vytvoriť turistickú atrakciu.vysvetlil Orosz s tým, že na tento projekt získali podporu od Košického samosprávneho kraja.Druhým novým prvkom je delo.vysvetlil Orosz.Ďalším prvkom, ktorý je už v areáli, ale zatiaľ nie postavený, je pôvodný podstavec pomníka protihabsburgského povstania z 19. storočia.avizoval Orosz, podľa ktorého pri podstavci bude aj informačná tabuľa s textom v slovenčine, maďarčine a angličtine.Plánom združenia je tiež vytvorenie takzvaného okna do minulosti.načrtol predseda OZ.Mnohí návštevníci areálu si totiž podľa jeho slov len ťažko vedia predstaviť, akú mal kedysi podobu.podotkol.Ako ďalej Orosz povedal, archeologický výskum areálu v tomto roku nebudú realizovať a sústredia sa na konzervovanie múrov. Plánom OZ do budúcnosti je i zriadenie muzeálnej expozície v priestoroch kúrie, ktorú postupne rekonštruujú.V predchádzajúcich dvoch rokoch areál kláštora vyčistili, odkryli časť pôvodných stavieb, postavili zvonicu s vyhliadkovou plošinou, nové chodníky, lavičky, drevenú vstupnú bránu či informačné tabule.Prvá písomná zmienka o pavlínskom kláštore v Gombaseku je z roku 1371. Fungoval do roku 1566, keď z neho mníchov vyhnali Bebekovci a prestavali ho na renesančnú pevnosť.