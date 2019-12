Zanedbaný areál bývalého kláštora sa mení na turistickú atrakciu

Gombasek 2. decembra (TASR) – Zmeniť ruiny zarastené burinou a náletovou zeleňou na upravený areál sa počas zhruba dvoch rokov podarilo členom občianskeho združenia (OZ) Sine Metu v Gombaseku, časti dediny Slavec v Rožňavskom okrese. Revitalizovali tam priestor niekdajšieho kláštora pavlínov, ktorý sa má stať turistickou destináciou s múzeom.



„Hlavnou aktivitou tohto roka bola druhá sezóna archeologického výskumu. Objavili sme aj osemhrannú rotundu, ktorá je veľmi zaujímavou stavbou, pretože na Slovensku existuje len jediná taká, v Podolínci,“ uviedol pre TASR predseda OZ Sine Metu Örs Orosz.



Dodal, že počas piatich verejných brigád pracovalo v areáli asi 50 dobrovoľníkov. Okrem vyčistenia v ňom pribudli nové chodníky, lavičky, drevená vstupná brána či informačné tabule. Najviditeľnejším prírastkom je zvonica, ktorá vďaka dobudovanej drevenej konštrukcii po novom slúži aj ako vyhliadková veža s nevšedným pohľad na ruiny kostola.



Ďalším z plánov združenia je obnova kúrie, ktorá stojí neďaleko chrámu a je národnou kultúrnou pamiatkou. „Dostali sme v rámci programu Obnovme si svoj dom 20.000 eur, čo je však len päť percent celého rozpočtu jej obnovy. Budeme však na tom pracovať už tento rok, od začiatku decembra sa začali práce,“ povedal Orosz.



Ako ďalej spomenul, po kompletnej rekonštrukcii by v kúrii malo vzniknúť múzeum. „Prezentovali by sme tam nálezy z areálu kláštora, nájdené počas archeologických výskumov,“ avizoval predseda OZ s tým, že jedným z exponátov bude svorník s motívom žehnajúcej ruky, ktorý bol nájdený pri vlaňajšom archeologickom výskume.



Prvá písomná zmienka o pavlínskom kláštore v Gombaseku je z roku 1371. Fungoval do roku 1566, keď z neho mníchov vyhnali Bebekovci a prestavali ho na renesančnú pevnosť. Lokalita je odbornej verejnosti dobre známa, ale komplexný archeologický výskum v nej bol realizovaný prvýkrát.