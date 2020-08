V turistickom areáli v Gombaseku by mali pribudnúť ďalšie atrakcie

Na snímke rozostavaná reštaurácia v turistickom areáli v Gombaseku v časti obce Slavec v Rožňavskom okrese 25. augusta 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Slavec/Gombasek 25. augusta (TASR) – Výstavba kilometrovej lanovej dráhy, rozšírenie možností ubytovania a zriadenie novej reštaurácie. To sú plány občianskeho združenia (OZ) Sine Metu na zveľadenie turistického areálu v Gombaseku, časti obce Slavec v Rožňavskom okrese. TASR o nich informoval predseda združenia Örs Orosz, podľa ktorého ich chcú financovať vďaka grantom, ktoré sa im podarilo získať na Slovensku i v Maďarsku.Projektom, ktorý realizujú v tomto roku, je obnova a dobudovanie chatovej osady v areáli. „,“ podotkol Orosz.Dodal, že reštauráciu by v prípade priaznivých okolností mohli otvoriť v roku 2021 a v rovnakom období plánujú vybudovať aj lanovú dráhu. „Bude viesť z horného konca tábora nad javiskom v Gombaseku do areálu pri zrúcanine pavlínskeho kláštora. Jej dĺžka má byť zhruba kilometer a bude mať tri stanice,“ načrtol predseda OZ.Ďalším dlhodobejším plánom je zriadenie historickej expozície v kúrii neďaleko zrúcaniny kláštora, ktorú združenie postupne rekonštruuje. „“ povedal Orosz.Členovia OZ v predchádzajúcich dvoch rokoch areál kláštora vyčistili, odkryli časť pôvodných stavieb, postavili zvonicu s vyhliadkovou plošinou, nové chodníky, lavičky, drevenú vstupnú bránu či informačné tabule. Tohto roku pribudla aj replika historického dela a fontána s motívom gombaseckej Meluzíny, ktorá bola symbolom gemerského rodu Bebekovcov.