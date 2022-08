Goralské folklórne slávnosti lákali do Bachledovej doliny tisíce ľudí

Ždiar 15. augusta (TASR) - Goralské folklórne slávnosti prilákali do Bachledovej doliny v Ždiari tisícky návštevníkov. Marketingový manažér strediska Michal Rusiňák potvrdil, že od štvrtka (11. 8.) do nedele (14. 8.) tam zavítalo takmer 10.000 ľudí.



"Vďaka tomu, že sme v spolupráci s obcou Ždiar podujatie z dvoch dní rozšírili na štyri a presunuli vyššie k Chodníku korunami stromov, mohlo si ho užiť viac ľudí, ktorých zaujímajú tradície a remeslá. Ponuku sme obohatili aj o remeselníkov, ktorí doteraz svoju tvorbu nikdy neprezentovali. Vďaka detským predstaveniam si na svoje prišli aj najmenší návštevníci," zhodnotil Rusiňák. Okrem iného mohli vidieť, ako sa vyrábajú časti tradičného goralského kroja - serdoky, ždiarske súkenné papuče, sukmany či kurtky, ale aj drevené šidle. Podujatie obohatil i kultúrny program.



V stredisku zatiaľ hodnotia letnú sezónu pozitívne, je približne o 30 percent lepšia z pohľadu návštevnosti ako minulý rok. "Je citeľné, že sa otvoril poľský trh, avšak veľa ľudí stále nemá dostatok informácií, či sú platné nejaké opatrenia v súvislosti s pandémiou. Privítali by sme, keby bola tá komunikácia jasnejšia najmä smerom k zahraničnej klientele," upozornil Rusiňák. Poliaci pritom tvoria približne 40 percent všetkých návštevníkov v Bachledovej doline, dopĺňajú ich Maďari, Česi či hostia z Izraela. "Čo sa týka Slovákov, je to zhruba na rovnakej úrovni ako vlani," doplnil Rusiňák s tým, že aj napriek zvýšenému záujmu stále chýba približne 20 až 30 percent návštevníkov, aby sa dostali na čísla spred pandémie.



Hoci do konca hlavnej letnej turistickej sezóny ostávajú ešte dva týždne, v stredisku, ktoré zamestnáva približne 130 ľudí, sa už pomaly pripravujú aj na zimu. "Chceli by sme napríklad pokračovať v projekte nočnej krajiny s osvetleným Chodníkom korunami stromov," priblížil Rusiňák. Ďalšie novinky a ponuka služieb v zime sa bude odvíjať od zvyšujúcich sa cien energií, ale aj od toho, ako v konečnom dôsledku dopadne letná sezóna.