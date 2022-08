Goralské folklórne slávnosti sa z centra Ždiaru presunuli vyššie

Ždiar 11. augusta (TASR) - V Bachledovej doline v Ždiari vo štvrtok štartuje 26. ročník Goralských folklórnych slávností. Oslava tradičnej goralskej kultúry a tradícii sa koná do nedele 14. augusta na netradičnom mieste.



"Z centra obce Ždiar sa podujatie presunulo do nadmorskej výšky 1200 metrov. Priamo pri vstupe na Chodník korunami stromov sa návštevníkom predstavia ždiarski remeselníci, ktorí sa pokúsia priblížiť časy dávno minulé a ukázať jedinečnosť toho, čo sa v obci podarilo ešte uchovať," uviedla Martina Múdra zo strediska Bachledka.



Svoje výrobky predstaví najstarší remeselník, vyše 90. ročný rezbár Jozef Michlík, Alžbeta Spirčáková predvedie pradenie ľanu, návštevníci uvidia aj výrobu tradičných ždiarskych čepcov a svadobnej party či drevených šindľov a korýtok. "Ako sa vyrába ždiarska valaška - čupaga ukáže Jozef Pitoňák, znalec miestnej histórie, a muzikant Jozef Bachleda zase návštevníkom predstaví výrobu najhodnotnejšej časti ždiarskeho kroja - serdoky, ždiarskych súkenných papúč, sukmany či kurtky," doplnila Múdra. Nebude chýbať umenie klepania kosy, výroba hrablí, kožených zápästkov či družbovských klobúkov. Filip Bekeš odhalí tajomstvo výroby ždiarskych súkenných nohavíc, podľa Múdrej zaujmú aj výšivky ždiarskych košieľ, či už staré karpatské krížikové výšivky alebo výšivky makov na plátenných mužských košeliach.



"Návštevníci sa počas celého podujatia budú môcť zapojiť aj do stavby slamenej sochy Gorala, ktorá dosiahne výšku až 4,5 metra," upozornila Múdra s tým, že pripravený je počas štyroch dní aj pestrý kultúrny program. Okrem domácich folklórnych súborov vystúpia aj Marián Čekovský, Kandráčovci, Cimbal Brothers či viacerí detskí interpreti. Na podujatie sa dá vystúpiť pešo po turistickom chodníku, alebo vyviesť lanovkou.