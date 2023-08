Gotická cesta otvorená predstaví sedem kostolov Rožňavského okruhu

Rožňava 10. augusta (TASR) - Tradičné podujatie Gotická cesta otvorená verejnosti tento rok predstaví stredoveké kostoly Rožňavského okruhu. Na hornom Gemeri budú môcť návštevníci zavítať do siedmich sakrálnych pamiatok so vzácnymi freskami i areálu huty Etelka. TASR o tom informoval Peter Palgut zo združenia Gotická cesta, ktoré podujatie organizuje.



Tohtoročná Gotická cesta otvorená odštartuje v piatok (11. 8.) večer v evanjelickom kostole v Štítniku. Konať sa tam bude atmosférická prehliadka, ktorá hranými scénkami v podaní historickej skupiny Kompánia z Turca priblíži históriu kostola. Pre obmedzený počet účastníkov je potrebné sa na prehliadku vopred prihlásiť na webovej stránke združenia.



Hlavný program podujatia sa bude konať v sobotu (12. 8.), keď svoje brány verejnosti otvorí sedem kostolov Rožňavského okruhu. Návštevníci budú môcť zavítať do stredovekých kostolov v Lipovníku, Krásnohorskom Podhradí, Rožňave, Henckovciach, Vyšnej Slanej a Dobšinej, voľne prístupný však bude aj areál industriálnej pamiatky huty Etelka v Nižnej Slanej.



"Tento ročník nášho podujatia, ktoré predstavuje vrchol sezóny, prinesie aj malú novinku, aktivitu pre všetkých návštevníkov v podobe zbierania pečiatok z navštívených lokalít do bulletinu s programom podujatia," priblížil Palgut. Ako dodal, za tri označené miesta majú návštevníci nárok na zľavnený nedeľný vstup do expozícií v Kaštieli Betliar a Mauzóleu Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.



Stredoveké kostoly budú počas konania podujatia pre verejnosť otvorené do 17.00 h. Vstupné do jednotlivých národných kultúrnych pamiatok je dobrovoľné a ostáva navštívenej farnosti či cirkevnému zboru, zabezpečený bude i lektorský výklad. Podujatie je v rámci programu Terra Incognita spolufinancované Košickým samosprávnym krajom (KSK).



"Gotické kostoly, ktoré sa od vlaňajška hrdia prestížnou značkou Európske dedičstvo, sú umeleckými a historickými dielami, ktoré vytvárajú veľkú originálnu galériu. Každý z nich je unikátom, či už hovoríme o hodnotných maľbách alebo najstaršom organe. Spolu s bohatou banskou históriou regiónu a úchvatnou prírodou vytvárajú komplexný balík turistických atrakcií," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Podujatie Gotická cesta je každoročne zamerané na iný z nich, cieľom je sprístupňovať a približovať kultúrne dedičstvo regiónu širokej verejnosti.