< sekcia Regióny
Gotická cesta otvorí 6 kostolov, prvýkrát i v maďarskej časti Gemera
Program podujatia sa začne v sobotu ráno vypravením dvoch autobusov z Rožňavy a Miškovca.
Autor TASR
Rožňava 14. augusta (TASR) - Na Gemeri sa v sobotu (16. 8.) uskutoční deviaty ročník podujatia, v rámci ktorého občianske združenie Gotická cesta predstavuje miestne stredoveké kostoly so vzácnymi freskami. Tento rok sa podujatie po prvýkrát presunie aj do maďarskej časti regiónu. TASR o tom informoval podpredseda združenia Peter Palgut.
Program podujatia sa začne v sobotu ráno vypravením dvoch autobusov z Rožňavy a Miškovca, ktoré postupne s účastníkmi navštívia šesť lokalít Gemera na slovenskej i maďarskej strane regiónu. Všetky kostoly budú pre širokú verejnosť otvorené od 10.00 h, na návštevníkov budú čakať sprievodcovia, ktorí im poskytnú odborný výklad.
„Svoje brány otvorí ranogotický kostol v dedinke Ragály s fragmentmi nástenných malieb príbuzných s maľbami v slovenských kostoloch. Rovnako bude sprístupnený neskorogotický kostol v bývalom baníckom mestečku Rudabánya, ktorý pripomína starú slávu obce a predstavuje impozantnú dominantu s množstvom krásnych stredovekých detailov. Posledným z tohtoročných kostolov na maďarskej strane bude autentický stredoveký kostol s drevenou zvonicou v dedine Zubogy,“ priblížil Palgut.
Na Slovensku bude na Gemeri pre návštevníkov v rámci podujatia otvorený málo známy reformovaný kostol v Bohúňove, verejnosť bude môcť zavítať aj do stredovekého kostola v Plešivci. „Tentokrát ho predstavíme s novými objavmi po poslednom reštaurovaní, ktoré nám priblíži jeden z autorov reštaurátorských prác Juraj Gregorek,“ uviedol podpredseda združenia.
Poslednou z lokalít zapojených do aktuálneho ročníka podujatia bude reformovaný kostol vo Vyšných Valiciach. Opevnená stavba bude hostiť aj kultúrnu bodku za tohtoročnou Gotickou cestou, a to koncert gregoriánskeho chorálu o 18.00 h.
„Okrem stredovekej sakrálnej architektúry sa vnoríme aj do okolia kostola vo Vyšných Valiciach, ktoré predstavuje zaujímavú stopu starej kultúrnej krajiny s výskytom vzácnych oskoruší, moruší čiernych a ďalších prírodných zaujímavostí,“ doplnil Palgut.
Program podujatia sa začne v sobotu ráno vypravením dvoch autobusov z Rožňavy a Miškovca, ktoré postupne s účastníkmi navštívia šesť lokalít Gemera na slovenskej i maďarskej strane regiónu. Všetky kostoly budú pre širokú verejnosť otvorené od 10.00 h, na návštevníkov budú čakať sprievodcovia, ktorí im poskytnú odborný výklad.
„Svoje brány otvorí ranogotický kostol v dedinke Ragály s fragmentmi nástenných malieb príbuzných s maľbami v slovenských kostoloch. Rovnako bude sprístupnený neskorogotický kostol v bývalom baníckom mestečku Rudabánya, ktorý pripomína starú slávu obce a predstavuje impozantnú dominantu s množstvom krásnych stredovekých detailov. Posledným z tohtoročných kostolov na maďarskej strane bude autentický stredoveký kostol s drevenou zvonicou v dedine Zubogy,“ priblížil Palgut.
Na Slovensku bude na Gemeri pre návštevníkov v rámci podujatia otvorený málo známy reformovaný kostol v Bohúňove, verejnosť bude môcť zavítať aj do stredovekého kostola v Plešivci. „Tentokrát ho predstavíme s novými objavmi po poslednom reštaurovaní, ktoré nám priblíži jeden z autorov reštaurátorských prác Juraj Gregorek,“ uviedol podpredseda združenia.
Poslednou z lokalít zapojených do aktuálneho ročníka podujatia bude reformovaný kostol vo Vyšných Valiciach. Opevnená stavba bude hostiť aj kultúrnu bodku za tohtoročnou Gotickou cestou, a to koncert gregoriánskeho chorálu o 18.00 h.
„Okrem stredovekej sakrálnej architektúry sa vnoríme aj do okolia kostola vo Vyšných Valiciach, ktoré predstavuje zaujímavú stopu starej kultúrnej krajiny s výskytom vzácnych oskoruší, moruší čiernych a ďalších prírodných zaujímavostí,“ doplnil Palgut.