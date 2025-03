Gotické kostoly na Gemeri môžu návštevníci spoznávať i cez mobilnú hru

Plešivec 31. marca (TASR) - Gotické kostoly na Gemeri budú môcť návštevníci spoznávať aj prostredníctvom nových interaktívnych mobilných hier. S pomocou mobilnej aplikácie sa verejnosť oboznámi nielen so samotnými kostolmi, ale aj ich freskami či významnými osobnosťami z dejín regiónu. Špecializované hry boli vytvorené pre kostoly v Plešivci, Ochtinej, Štítniku a Koceľovciach. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.



Projekt s názvom Za kostolmi s virtuálnym štetcom má verejnosti prostredníctvom mobilnej aplikácie Geofun ponúknuť interaktívny spôsob spoznávania regiónu Gemer. V rámci projektu podporeného z grantového programu Terra Incognita vznikli štyri hry venované gotickým kostolom, ktoré prostredníctvom vedomostných či matematických úloh predstavia históriu a kultúru jednotlivých lokalít.



„Pri tvorbe hier bolo najťažšie vytvoriť obsah príbehu hry tak, aby sa dal odohrať v oboch prípadoch, buď ak je kostol zatvorený a hráč sa nevie dostať dnu, alebo sa do kostola hráč vie dostať bez problémov. Zároveň sme tak vytvorili možnosť nahliadnuť cez mobil do vnútra kostola v prípade, že je nedostupný alebo prebieha reštaurovanie fresiek,“ priblížil autor hier Pavol Menšík.



Mobilné hry verejnosti predstavia štyri gotické kostoly na Gemeri a významné historické osobnosti z regiónu. Kostolom v Štítniku v hre návštevníkov sprevádza reštaurátor Gróh, v Ochtinej baník Hans. V hre pre kostol v Koceľovciach predstaví stredoveké fresky maliar Dante, v Plešivci zas významný palatín Ladislav Bubek.



Interaktívne mobilné hry s tematikou gotických kostolov majú prispieť k zvýšeniu turistického ruchu v regióne Gemer. Hry sú dostupné v troch jazykových mutáciách, slovenskej, českej a anglickej. Prístupné sú pre všetky vekové kategórie, sprievodcom v rámci hier je duch Kaško z detského sveta Košického kraja s názvom Haravara.



„Sakrálne bohatstvo Gemera je neodmysliteľnou súčasťou dejín nášho kraja. Z tohto dôvodu vítame každý projekt zameraný na jeho zviditeľnenie a rozvoj. Vďaka hre, ktorá návštevníkov tejto lokality prenesie do ďalekej minulosti, spoznajú aj tí najmenší krásy a poklady nášho Košického kraja,“ skonštatoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.