Gotické kostoly v Gemer-Malohont majú prvýkrát letné otváracie hodiny

Rožňava 21. júla (TASR) - Stredoveké kostoly so vzácnymi freskami v regióne Gemer-Malohont, ktoré dlhodobo zápasia s prístupnosťou, majú po prvýkrát v letnej sezóne pevne stanovené otváracie hodiny. Verejnosť tak môže navštíviť gotické kostoly v okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota za dobrovoľné vstupné, po sakrálnych pamiatkach ich sprevádzajú miestni obyvatelia. TASR o tom informoval Peter Palgut z občianskeho združenia Gotická cesta.



Letné otváracie hodiny sa po prvýkrát podarilo zaviesť v 12 gotických kostoloch, ktoré minulý rok získali prestížnu značku Európske dedičstvo. Sprístupnenie pamiatok so vzácnymi freskami podporili Košický i Banskobystrický samosprávny kraj. Verejnosť tak môže kostoly nielen navštíviť, ale i spoznať históriu jednotlivých fresiek spätú so šľachtickými rodmi, nemeckou banskou kolonizáciou, diplomatickými stykmi s vtedajšími talianskymi mestskými štátmi či neskoršou reformáciou.



Počas júla a augusta sú v okrese Rožňava pre návštevníkov otvorené kostoly v Štítniku, Koceľovciach, Ochtinej a Plešivci, a to od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 16.00 h a v nedeľu popoludní. V okresoch Rimavská Sobota a Revúca môže verejnosť navštíviť kostoly v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove, Kameňanoch, Šiveticiach a Chyžnom od stredy do soboty od 10.00 do 16.00 h a kostol v Rákoši v sobotu od 10.00 do 16.00 h. Kostol v obci Rimavská Baňa je pre prebiehajúcu obnovu pre návštevníkov dočasne zatvorený.



"Sme veľmi radi, že sa nám v takejto širokej spolupráci podarilo zorganizovať pevné časy, počas ktorých sa turisti dostanú do kostolov, tak ako je to bežné v akejkoľvek inej inštitúcii, jednoducho, bez hľadania čísla na správcu, objednávania či čakania. Veríme, že sa tento pokus ujme a sezóna v tomto roku prinesie väčší komfort nielen pre záujemcov, ale aj pre majiteľov pamiatok," skonštatoval Palgut. Vstupné do kostolov je dobrovoľné, miestne cirkevné zbory financie použijú na údržbu kultúrneho dedičstva.