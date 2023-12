Gotické kostoly v regióne Gemer-Malohont navštívili v lete tisíce ľudí

Banská Bystrica 21. decembra (TASR) - Stredoveké kostoly s gotickými freskami v regióne Gemer-Malohont ocenené Značkou Európske dedičstvo, ktoré boli počas leta vôbec prvýkrát sprístupnené počas pravidelných otváracích hodín, navštívilo v letnej sezóne vyše 6000 ľudí. TASR o tom informovala riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené stredoveké maľby v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci. Banskobystrický a Košický samosprávny kraj v roku 2023 pri tejto príležitosti pripravili sériu podujatí s názvom Rok nástennej maľby s cieľom priblížiť verejnosti hodnoty, ktoré značka reprezentuje. Úspech ročnej snahy o propagáciu gotických kostolov vyhodnotili aktéri v uplynulom období na spoločnom stretnutí v Rimavskej Bani.



Súčasťou prezentácie gotických kostolov a ich fresiek bolo vôbec prvýkrát aj ich otvorenie širokej verejnosti počas pravidelných otváracích hodín. Podľa štatistík združenia Gotická cesta kostoly počas letnej sezóny navštívilo 6044 ľudí, pričom zhruba 70 percent z nich boli Slováci. Najnavštevovanejším kostolom bol kostol v Štítniku, ktorý od júla do septembra navštívilo takmer 3000 ľudí.



"Zatiaľ sme pokryli letnú turistickú sezónu. Veríme, že aj v ďalších sezónach sa nájdu zdroje na ich sprístupnenie. Tento rok sa tak dialo vďaka podpore z Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja. Samozrejme, do budúcna treba hľadať spôsoby, ako riešiť sprístupnenie tak, aby to bolo aj ekonomicky udržateľné a v ďalšej fáze nielen sezónne," skonštatoval Peter Palgut zo združenia Gotická cesta.



Súčasťou Roku nástennej maľby boli i viaceré workshopy, prednášky, tvorivé dielne, výstavy, výlety či detské letné tábory. Celkovo kultúrne organizácie oboch krajov spoločne zorganizovali takmer 50 podujatí. Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer vytvorila pre návštevníkov gotických kostolov i audiosprievodcu v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku, ktorý mal za prvú sezónu viac ako 2000 stiahnutí.



Košický samosprávny kraj spolu s krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) pripravili počas letnej sezóny aj organizované sprevádzané výlety po kostoloch v Plešivci, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a Henckovciach. Obsadenosť výletov podľa organizátorov dosiahla v priemere 71 percent. Ďalším z produktov bolo zriadenie sezónneho spojenia mikrobusom, ktoré zlepšovalo dopravnú dostupnosť kostolov Štítnického okruhu. Mikrobus premával počas siedmich sobôt od 15. júla, obsadenosť spojenia bola priemerne 56 percent.