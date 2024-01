Gotické kostoly v regióne Gemer-Malohont budú mať svoju webovú stránku

Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Gotické kostoly v regióne Gemer-Malohont a ich stredoveké fresky budú mať vlastnú webovú stránku. Web bude prezentovať 12 kostolov, ktoré boli v roku 2022 ocenené značkou Európske dedičstvo. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Projekt prezentácie fresiek z kostolov v Gemeri a Malohonte v online prostredí realizuje Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), na tento účel získala od Medzinárodného vyšehradského fondu grant vo výške 35.000 eur. "V prvom kvartáli roku 2024 bude uvedený do prevádzky web www.gotickefresky.sk, na ktorom budú kostoly prezentované vďaka ich digitálnym skenom a 360-stupňovým fotografiám interiérov," priblížila Jóbová.



BBSK spolu s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími partnermi v rámci prezentácie gotických kostolov v regióne Gemer-Malohont vlani zorganizovali sériu podujatí s názvom Rok nástennej maľby. Súčasťou propagácie kostolov bolo aj ich pilotné sprístupnenie počas pravidelných otváracích hodín, počas letnej sezóny 2023 do nich zavítalo vyše 6000 ľudí.



"Jedným z hlavných bodov plánov na rok 2024 je zabezpečiť opäť sprístupnenie kostolov počas oficiálnych otváracích hodín, zorganizovať školenie lektorov s cieľom ich kontinuálneho vzdelávania a skvalitňovania nimi poskytovaných služieb," dodala Jóbová. Súčasťou ponuky na rok 2024 bude opäť aj tradičné podujatie Gotická cesta otvorená organizované združením Gotická cesta, ktoré sa tentoraz uskutoční v kostoloch v okrese Rimavská Sobota.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci.