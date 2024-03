Gotické kostoly v regióne Gemer-Malohont prezentuje nová webstránka

Banská Bystrica 15. marca (TASR) - Stredoveké kostoly v regióne Gemer-Malohont, ktoré v roku 2022 získali Značku Európske Dedičstvo, dostali svoju webovú stránku. Verejnosť v online prostredí nájde zdigitalizované gotické fresky staré až 700 rokov, ako aj informácie o jednotlivých kostoloch. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Značku Európske Dedičstvo v roku 2022 získalo ako prvá lokalita na Slovensku 12 kostolov v regiónoch Gemer a Malohont. "Jednou z plánovaných aktivít v projekte bolo vytvorenie atraktívnej interaktívnej prezentačnej platformy v online prostredí. Výsledky tejto aktivity v podobe internetovej stránky www.gotickefresky.sk sú v dnešných dňoch predstavené verejnosti," uviedla Janka Miháliková z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo, ktorý bol predkladateľom nominácie.



Vytvoreniu samotnej webovej stránky predchádzalo digitálne 3D skenovanie exteriérov a zhotovenie 360-stupňových fotografií interiérov všetkých 12 kostolov. Nová webová stránka návštevníkom vďaka interaktívnemu charakteru ponúka možnosť detailne si prezrieť stredoveké fresky, nachádzajú sa tam tiež popisy vybraných malieb. Verejnosť môže obdivovať napríklad výjavy zo Svätoladislavskej legendy, zo života svätej Margity Antiochijskej, vo viacerých svätostánkoch sa zas objavuje výjav svätého Michala archanjela. Stránka je spracovaná v troch jazykových mutáciách, a to v slovenčine, angličtine a v maďarčine.



Na vytvorenie webu o gotických kostoloch získala Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zo schémy Medzinárodného vyšehradského fondu grant vo výške 35.000 eur. Súčasťou projektu bol aj workshop o digitalizácii kultúrneho dedičstva spolu s ďalšími partnermi. Na celom projekte kraj spolupracoval aj s občianskym združením Gotická cesta či Pamiatkovým úradom SR.



BBSK spolu s Košickým samosprávnym krajom a ďalšími partnermi v rámci prezentácie gotických kostolov v regióne Gemer-Malohont vlani zorganizovali sériu podujatí s názvom Rok nástennej maľby. Súčasťou propagácie kostolov bolo aj ich pilotné sprístupnenie počas pravidelných otváracích hodín, počas letnej sezóny 2023 do nich zavítalo vyše 6000 ľudí.



"Aj v roku 2024 budeme podporovať systematické sprístupňovanie kostolov najmä počas letnej sezóny, veríme, že sa nám podarí zariadiť aj organizované výlety do týchto kostolov. Okrem toho treba pracovať aj na vzdelávaní miestnych sprievodcov," skonštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.



V gemersko-malohontskom regióne sa dodnes zachovalo vyše 20 historických kostolov so stredovekými nástennými maľbami, rozdelené sú do Rožňavského, Štítnického, Jelšavského a Rimavského okruhu. Značkou Európske dedičstvo boli v roku 2022 ocenené maľby v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach a katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši, Šiveticiach a Plešivci.