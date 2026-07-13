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Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont sú i toto leto prístupné
V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sa zachoval súbor sakrálnych pamiatok, ktoré patria k najvýznamnejším prejavom stredovekého umenia na Slovensku.
Autor TASR
Rožňava 13. júla (TASR) - V regiónoch Gemer a Malohont sú i toto leto pre verejnosť otvorené gotické kostoly ocenené značkou Európske dedičstvo. Stredoveké sakrálne pamiatky a ich vzácne fresky sú pre návštevníkov prístupné v stálych otváracích hodinách už štvrtý rok po sebe. TASR o tom informoval Peter Palgut zo združenia Gotická cesta.
V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sa zachoval súbor sakrálnych pamiatok, ktoré patria k najvýznamnejším prejavom stredovekého umenia na Slovensku. V gotických kostoloch sa nachádzajú vzácne freskové maľby z 13. a 14. storočia zobrazujúce biblické i svetské motívy, ktoré vznikali v období rozvoja regiónu pod vplyvom šľachtických rodov, nemeckej banskej kolonizácie a kontaktov s talianskymi mestskými štátmi.
„Teší nás, že aj toto leto môžeme návštevníkov pozvať do stredovekých klenotov Gemera a Malohontu. Každý z týchto kostolov rozpráva jedinečný príbeh a spája v sebe hodnoty histórie, umenia i duchovného dedičstva. Veríme, že si ľudia odnesú nielen nové poznatky, ale aj silný osobný zážitok,“ dodal Palgut s tým, že v aktuálnej letnej sezóne je pre verejnosť v stálych hodinách otvorených 11 gotických kostolov.
V rámci Štítnického okruhu sú gotické kostoly v Koceľovciach, Ochtinej a Plešivci pre verejnosť prístupné od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 16.00 h. Kostol v Štítniku je pre rekonštrukciu neprístupný, v areáli vodného hradu však môžu návštevníci absolvovať jeho virtuálnu prehliadku.
„V dočasnom informačnom centre kostol priblíži sprievodca s použitím digitalizovanej kópie pamiatky a po nasadení VR okuliarov si je interiér možné prezrieť tak, ako nikdy predtým, do detailu a zblízka skúmať aj fresky, ktoré sú nedostupné alebo vo veľkej výške,“ priblížil Palgut.
V okresoch Revúca a Rimavská Sobota sú pre verejnosť prístupné kostoly Jelšavského a Rimavského okruhu, teda pamiatky v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove, Kameňanoch, Šiveticiach, Chyžnom a Rákoši. Otvorené sú od stredy do soboty od 10.00 do 16.00 h. Opätovne prístupný po rekonštrukcii je aj kostol v Rimavskej Bani.
V jednotlivých sakrálnych pamiatkach sú návštevníkom k dispozícii informačné materiály, audiosprievodcovia a na vybraných miestach aj sprievodné slovo, ktoré priblíži históriu, umeleckú hodnotu a zaujímavé príbehy jednotlivých lokalít. V rámci Štítnického okruhu bude počas leta i tento rok premávať mikrobus. Vstupné do všetkých sprístupnených kostolov je dobrovoľné, výťažok z príspevkov je určený na údržbu a ochranu pamiatky.
Aktuálne informácie o otváracích hodinách kostolov a ďalších aktivitách sú dostupné na webovej stránke združenia Gotická cesta, chrámy je možné obdivovať i virtuálne na webe www.gotickefresky.sk. Na sprístupňovaní sakrálnych pamiatok v stálych otváracích hodinách združenie spolupracuje s vlastníkmi kostolov a samosprávami za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.
V okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sa zachoval súbor sakrálnych pamiatok, ktoré patria k najvýznamnejším prejavom stredovekého umenia na Slovensku. V gotických kostoloch sa nachádzajú vzácne freskové maľby z 13. a 14. storočia zobrazujúce biblické i svetské motívy, ktoré vznikali v období rozvoja regiónu pod vplyvom šľachtických rodov, nemeckej banskej kolonizácie a kontaktov s talianskymi mestskými štátmi.
„Teší nás, že aj toto leto môžeme návštevníkov pozvať do stredovekých klenotov Gemera a Malohontu. Každý z týchto kostolov rozpráva jedinečný príbeh a spája v sebe hodnoty histórie, umenia i duchovného dedičstva. Veríme, že si ľudia odnesú nielen nové poznatky, ale aj silný osobný zážitok,“ dodal Palgut s tým, že v aktuálnej letnej sezóne je pre verejnosť v stálych hodinách otvorených 11 gotických kostolov.
V rámci Štítnického okruhu sú gotické kostoly v Koceľovciach, Ochtinej a Plešivci pre verejnosť prístupné od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 16.00 h. Kostol v Štítniku je pre rekonštrukciu neprístupný, v areáli vodného hradu však môžu návštevníci absolvovať jeho virtuálnu prehliadku.
„V dočasnom informačnom centre kostol priblíži sprievodca s použitím digitalizovanej kópie pamiatky a po nasadení VR okuliarov si je interiér možné prezrieť tak, ako nikdy predtým, do detailu a zblízka skúmať aj fresky, ktoré sú nedostupné alebo vo veľkej výške,“ priblížil Palgut.
V okresoch Revúca a Rimavská Sobota sú pre verejnosť prístupné kostoly Jelšavského a Rimavského okruhu, teda pamiatky v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove, Kameňanoch, Šiveticiach, Chyžnom a Rákoši. Otvorené sú od stredy do soboty od 10.00 do 16.00 h. Opätovne prístupný po rekonštrukcii je aj kostol v Rimavskej Bani.
V jednotlivých sakrálnych pamiatkach sú návštevníkom k dispozícii informačné materiály, audiosprievodcovia a na vybraných miestach aj sprievodné slovo, ktoré priblíži históriu, umeleckú hodnotu a zaujímavé príbehy jednotlivých lokalít. V rámci Štítnického okruhu bude počas leta i tento rok premávať mikrobus. Vstupné do všetkých sprístupnených kostolov je dobrovoľné, výťažok z príspevkov je určený na údržbu a ochranu pamiatky.
Aktuálne informácie o otváracích hodinách kostolov a ďalších aktivitách sú dostupné na webovej stránke združenia Gotická cesta, chrámy je možné obdivovať i virtuálne na webe www.gotickefresky.sk. Na sprístupňovaní sakrálnych pamiatok v stálych otváracích hodinách združenie spolupracuje s vlastníkmi kostolov a samosprávami za finančnej podpory Košického samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.