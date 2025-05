Spišský Štvrtok 28. mája (TASR) - Gotickú kaplnku v Spišskom Štvrtku vyobrazia na známke. Slovenská pošta (SP) ju uvedie do predaja s nominálnou hodnotou dve eurá v piatok 30. mája. Hovorkyňa SP Eva Peterová informovala, že známka vychádza vo forme upraveného tlačového listu so šiestimi známkami. Vytlačila ju Tiskárna Hradištko technológiou ofsetu.



„Na známke je zobrazená jedinečná gotická kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku, jeden z najkrajších príkladov gotickej architektúry na Slovensku. Medzihárčie dopĺňa motív gotického okna tejto kaplnky,“ priblížila hovorkyňa. Súčasne so známkou vydá pošta aj obálku prvého dňa (FDC) s domicilom obce Spišský Štvrtok a dátumom 30. mája 2025. Prítlač FDC zobrazuje rebrovú klenbu spodnej časti kaplnky, zatiaľ čo pečiatka obsahuje detail kameňosochárskej výzdoby lomeného oblúka empory hornej kaplnky s motívom kraba. FDC vytlačila technikou rytiny Tiskárna Hradištko. Autormi výtvarného návrhu, líniovej rozkresby známky, rytiny FDC aj FDC pečiatky je slovenský výtvarník Martin Činovský.



Gotická kaplnka v Spišskom Štvrtku bola postavená v polovici 15. storočia pri južnej stene farského kostola sv. Ladislava. Je inšpirovaná slávnou Sainte Chapelle v Paríži, no jej účel zostáva záhadou - neexistujú žiadne spoľahlivé archívne doklady, ktoré by jej pôvod a účel objasnili. „Kaplnka vyniká jemnou kameňosochárskou výzdobou, gotickými sieťovými klenbami a zachovanou tabuľovou maľbou Smrti Panny Márie od Majstra Tucherovho oltára z Norimbergu,“ doplnila Peterová. Aj napriek požiaru v roku 1869 a reštaurátorským snahám rehole minoritov kaplnka dodnes čaká na komplexnú obnovu svojho exteriéru a hornej kaplnky. „Vydanie poštovej známky vzdáva hold tomuto gotickému skvostu a zároveň pripomína potrebu jeho zachovania pre budúce generácie,“ uzavrela hovorkyňa.