Gotický kostol v Štítniku čaká obnova za vyše 900.000 eur

Štítnik 6. februára (TASR) - Gotický kostol v obci Štítnik v okrese Rožňava z 13. storočia čaká komplexná obnova za vyše 900.000 eur. V evanjelickom kostole zrekonštruujú strechu i podlahu, reštaurovaná bude aj sakristia, v ktorej pre návštevníkov pribudne malá expozícia. Pre veriacich i turistov bude kostol takmer tri roky zatvorený. Pre TASR to uviedla farárka Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) zo Štítnika Jana Hrivniaková.



Rekonštrukcia gotického kostola v Štítniku by sa v závislosti od počasia mala začať v najbližších týždňoch. Realizovať ju bude spoločnosť Pamarch, ktorá sa venuje reštaurátorským a remeselným prácam. Hlavným cieľom rekonštrukcie je vyriešiť havarijný stav strechy kostola i vlhkosť, ktorá v stredovekej pamiatke spôsobuje problémy.



"Pôjde o komplexnú obnovu kostola, bude sa robiť strecha aj podlaha kostola. Reštaurovať sa bude tiež sakristia, ktorá v súčasnosti nie je prístupná pre verejnosť. Po rekonštrukcii bude sprístupnená a bude tu vystavený aj inventár cirkevného zboru," priblížila Hrivniaková.



Projekt komplexnej rekonštrukcie štítnického kostola pripravoval miestny cirkevný zbor aj v spolupráci s občianskym združením (OZ) Gotická cesta, ktoré sa dlhodobo venuje záchrane a propagácii stredovekých sakrálnych pamiatok v regióne Gemer-Malohont. Rekonštrukcia kostola v Štítniku je podľa OZ doposiaľ najväčšou investíciou do kostolov takzvanej gotickej cesty.



"Už vyše 100 rokov sa na kostole nerealizovala zásadnejšia komplexná obnova. Má to teda obrovský význam z pohľadu zachovania kultúrneho dedičstva ale tiež pri ďalších plánoch pre prezentáciu kostola," skonštatoval pre TASR Peter Palgut z OZ Gotická cesta.



Kostol v Štítniku bude počas trvania rekonštrukcie pre verejnosť zatvorený, práce by mali trvať približne tri roky. Služby Božie sa preto budú dočasne konať v náhradných priestoroch. Kostol nebude prístupný ani turistom, ktorí gotické kostoly v regióne Gemer-Malohont v ostatných rokoch navštevujú čoraz častejšie. "Počas dvoch letných mesiacov sme mali približne 3000 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska, Maďarska a iných krajín," uviedla Hrivniaková.



Komplexná rekonštrukcia štítnického evanjelického kostola bude stáť viac ako 900.000 eur. Cirkevný zbor na obnovu získal z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 550.000 eur, projekt bude vďaka prostriedkom z Nadácie VÚB financovať aj OZ Gotická cesta. Časť financií na rekonštrukciu bude kostol hľadať aj verejnou cestou, prispieť formou milodaru je zatiaľ možné na zborový účet cirkevného zboru ECAV na Slovensku Štítnik.



História evanjelického kostola v Štítniku siaha do 13. storočia, postaviť ho dali Štítnickí, vetva rodu Bubekovcov. V 14. storočí bol kostol rozšírený a vznikla z neho trojloďová bazilika. V interiéri kostola sa nachádzajú aj stredoveké fresky, ktoré boli spolu s ďalšími maľbami v kostoloch Gotickej cesty ocenené značkou Európske dedičstvo. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou, raritou je, že sa v ňom nachádzajú dva organy. Jeden z nich pochádza z konca 16. storočia a patrí k najstarším funkčným organom na Slovensku.