Gotický kostolík v Kraskove opäť ožil historickým festivalom

Kraskovo 5. septembra (TASR) – Gotický kostolík v obci Kraskovo v okrese Rimavská Sobota a jeho okolie v sobotu po roku opäť ožili historickým festivalom. Vlaňajší nultý ročník mal názov Z histórie Malohontu. „Teraz sme však podujatie poňali celoregionálne a premenovali ho na Z histórie Gemera-Malohontu. Cieľom je odprezentovať gotické kostoly, ktoré v regióne máme, a sú najväčším bohatstvom tohto kraja,“ povedal pre TASR regionálny historik Viktor Brádňanský, ktorý stojí za vznikom tohto podujatia.



Program bol počas soboty v kostole i okolo neho. Súčasťou podujatia boli prednášky o hudbe z čias gotiky, sokoliari, tance gotiky či ukážky historického šermu. Napoludnie si mohli návštevníci vypočuť komorný koncert zboru starej hudby. „Oproti nultému ročníku sú zmeny aj v programe. Prišli hostia, ktorí boli vlani a pozvali sme aj ďalšie historické kluby. Oslovili sme nových lektorov, aby sme každý rok priniesli niečo iné,“ pokračoval. Sprievodnými aktivitami boli lukostreľba, výstava dobových hudobných nástrojov či dobový jarmok.



Pre opatrenia, ktoré súvisia s novým koronavírusom, do vnútra kostolíka mohol vstúpiť len obmedzený počet návštevníkov. „Vstup bol každú polhodinu a návštevníkov sprevádzal odborný výklad lektora. Vlani to bolo voľnejšie, kostol sme pre verejnosť otvorili a mohli sa prechádzať bez obmedzení,“ priblížil Brádňanský.



Organizátori uvažujú, že z tohto podujatia urobia putovný festival. Prezentovať by chceli aj ostatné gotické pamiatky v regióne.