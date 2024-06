Gotický portál v kežmarskej bazilike obnovia pomocou grantu

Kežmarok 18. júna (TASR) - Vstupný portál neskorogotickej Baziliky sv. Kríža v Kežmarku zreštaurujú pomocou grantu vo výške 50.000 eur. Do 15. ročníka iniciatívy Poklady Slovenska, zameranej na záchranu kultúrnych pamiatok, sa zapojilo viac ako 20.000 ľudí. Verejnosť vybrala portál v Kežmarku spomedzi deviatich ohrozených objektov a umeleckých diel. Dekan Kežmarského dekanátu Martin Majda uviedol, že o obnovu sa snažili už dlhšie.



Online hlasovanie sa uskutočnilo v prvej polovici júna medzi deviatimi projektmi, ktoré vybrala nezávislá komisia expertov spomedzi takmer 200 verejne zaslaných tipov zo 109 miest a obcí. Najvýraznejšie sa podarilo spojiť obyvateľov z Kežmarského okresu, ktorí poslali takmer 6700 hlasov v prospech obnovy významnej súčasti baziliky. "Chceme sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí nás v súťaži podporili. Môžeme aj vďaka ich aktivite a hlasom zrealizovať dlho čakajúcu obnovu vstupného portálu. Sme vďační aj organizátorom súťaže za to, že vytvárajú takéto príležitosti," skonštatoval Majda.



Odbornú rekonštrukciu zrealizujú do konca tohto roka s cieľom priblížiť túto vzácnu pamiatku čo najviac jej pôvodnej estetickej podobe a historickému významu. Predseda správnej rady Nadácie VÚB Jozef Kausich verí, že sa súťažou podarilo v spolupráci s odborníkmi opäť zviditeľniť viacero pamiatok a najmä upozorniť na to, že je potrebné sa o ne ako kultúrne dedičstvo starať.



Bazilika sv. Kríža v Kežmarku bola v čase svojej prestavby na neskorogotický objekt koncom 15. storočia jednou z najväčších sakrálnych stavieb vo vtedajšej krajine. Súčasťou prestavby pôvodného kostola z 13. storočia bol aj neobvyklý kamenný vstupný portál v južnej časti chrámu. Jeho zvláštnosťou sú dva združené vstupy umiestnené do lomeného oblúku s pretínajúcimi sa prútmi vo vrchole.



Poklady Slovenska je jediná verejná hlasovacia súťaž svojho druhu venovaná financovaniu obnovy chátrajúcich pamiatok na Slovensku. Spomínaná nadácia doteraz prerozdelila na obnovu pamiatok cez rôzne partnerstvá a programy viac ako 3,5 milióna eur.