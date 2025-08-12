< sekcia Regióny
Prokuratúra: Nezákonnosť určenia názvu ulice vo Varíne potvrdili
Obec Varín medzičasom pristúpila k zmene názvu ulice.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Najvyšší správny súd Slovenskej republiky zamietol kasačnú sťažnosť obce Varín podanú proti uzneseniu Správneho súdu v Banskej Bystrici, ktorým bola vyslovená nezákonnosť určenia názvu Ulice Dr. J. Tisu v obci Varín (okres Žilina). TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Prokurátor GP SR podal pre rozpor so zákonom koncom mája 2022 obci Varín protest proti predmetnému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev, ktorému však obecné zastupiteľstvo nevyhovelo. Následne sa prokurátor obrátil so žalobou o vyslovenie nesúladu predmetného VZN so zákonom na súd.
„Uznesením Správneho súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26. júna 2024 bolo v plnom rozsahu vyhovené žalobe, ktorú v tejto veci podala GP SR,“ pripomenula Drobová. Zamietnutie kasačnej sťažnosti podľa jej slov znamená, že nezákonnosť určenia názvu uvedenej ulice v obci Varín je definitívne potvrdená.
Obec Varín medzičasom pristúpila k zmene názvu ulice. O premenovaní na Ulicu Mons. Jozefa Nogu od 1. januára 2025 rozhodlo obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní v decembri minulého roka. Za pomenovanie ulice po varínskom rodákovi a pápežskom prelátovi Jozefovi Nogovi hlasovalo deväť z desiatich prítomných poslancov.
