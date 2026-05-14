GRANÁT V BRATISLAVE: Polícia vyšetruje trestný čin šírenia poplachu
Žiada občanov, ktorí majú informácie k jeho totožnosti, prípadne súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu šírenia poplašnej správy, ku ktorému došlo 26. apríla, keď bola na lavičke na Rázusovom nábreží v blízkosti mosta SNP nájdená napodobenina granátu. V tejto súvislosti pátra po mužovi. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Zverejnila fotografiu muža. „Pátrame po totožnosti muža na priložených záberoch, ktorý by svojimi informáciami mohol napomôcť k náležitému objasneniu tejto veci,“ uviedla polícia. Žiada občanov, ktorí majú informácie k jeho totožnosti, prípadne súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili.
