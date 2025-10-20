Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
GRÁNAT Z DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY: Našli ho pri obci na východe Slovenska

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Krajský pyrotechnik po obhliadke nálezu určil, že ide o muníciu z druhej svetovej vojny, a to delostrelecký granát.

Autor TASR
Nová Kelča 20. októbra (TASR) - V nedeľu (19. 10.) dopoludnia oznámil 35-ročný muž na operačné stredisko, že pri prechádzke v lesnom poraste v katastrálnom území obce Nová Kelča v okrese Vranov nad Topľou našiel predmet pripomínajúci muníciu. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na miesto vyslali policajnú hliadku.

Krajský pyrotechnik po obhliadke nálezu určil, že ide o muníciu z druhej svetovej vojny, a to delostrelecký granát. „Granát prevzal k následnému zneškodneniu,“ doplnila hovorkyňa.
