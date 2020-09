Grand Prix trienále Ekoplagát získal L. Drewinsky za cyklus plagátov

Žilina 17. septembra (TASR) - Cenu Grand Prix 15. medzinárodného trienále - súťažnej prehliadky plagátov s problematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát'20 získal Poliak Lex Drewinsky za cyklus plagátov Without Title 1-4. Víťazné plagáty a autorov vyhlásili vo štvrtok na otvorení výstavy v Považskej galérii umenia (PGU) v Žiline.



Prvú cenu udelili Miroslavovi Beličákovi (Slovensko) za plagát Domino Efekt, druhú cenu Marekovi Osmanovi (Poľsko) za kolekciu plagátov Eco/Ego, Hot Problem, Homovirus, Pandemix Box. Tretie miesto získal Mykola Kovalenko (Slovensko) za plagát Dialogue with Nature.



„V záujme o Ekoplagát a v jeho témach sa objavilo, že začíname pociťovať realitu ekologickej hrozby. Stratili sa podružné, drobné témy. Z celého sveta prichádzali plagáty so zásadnými otázkami, nad ktorými chceli, aby sme uvažovali. A nepoužívajú na to fotografie, ale vracajú sa ku klasickej podobe výtvarného umenia, aj keď technikou počítača. Sú to obrazové metafory, textové apely alebo niekde i väčší príbeh,“ povedala kurátorka výstavy Ekoplagát Dana Doricová.



Na trienále Ekoplagát participuje 25 rokov aj koordinátorka environmentálnej výchovy Školy ochrany prírody - Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne Alena Badurová. „Čo sa týka pohľadu ochrany prírody a environmentálnej výchovy, Ekoplagát určite má pozitívne smerovanie. Výtvarné umenie je úderné a plagáty majú obrovskú výpovednú hodnotu. Zachytávajú rôzne negatívne témy, ktoré sa dejú na našej planéte Zem,“ skonštatovala Badurová.



Riaditeľ PGU Milan Mazúr podotkol, že napriek pandémii nového koronavírusu ide o ročník s najväčším počtom autorov. „Je kuriózne, že sa prihlásilo najviac ľudí. Sme veľmi šťastní, pretože je tu exkluzívna inštalácia. A práve labyrint plagátov, ktorý je labyrintom po celom svete, vymysleli organizátori pod vedením kurátorky. Ekoplagát sa začal v PGU v roku 1978. Už vtedy bol pri tom človek, ktorý vedel, ako má ísť na to, ako to dotiahnuť. Veľmi si vážim, že kurátorka celého projektu Dana Doricová vydržala. Lebo boli situácie, keď sme nevedeli, či bude alebo nebude Ekoplagát,“ dodal Mazúr.



Do 15. ročníka Ekoplagátu sa zapojilo 110 autorov a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín s 279 plagátmi. „Porota zložená z odborníkov z oblasti výtvarného umenia, grafiky, dizajnu a životného prostredia vybrala 106 autorov a do súťažného trienále postúpilo 217 plagátov. Medzinárodná porota výnimočne pre tento ročník vybrala víťazov online hlasovaním,“ uviedla Badurová.



Sprievodným podujatím k výstave bude moderovaná diskusia o ekologických témach vo výtvarnom umení s názvom POZOROVATEĽ KONCA? s výtvarníkom Rudolfom Sikorom, ktorá sa uskutoční 12. novembra 2020 o 17.00 h v PGU v Žiline.



Trienále Ekoplagát '20 pripravila Štátna ochrana prírody SR pod záštitou ministra životného prostredia SR Jána Budaja (OĽANO) v spolupráci s Karpatskou iniciatívou pre mokrade a PGU v Žiline. Výstava Ekoplagát potrvá v PGU v Žiline do 15. novembra 2020.