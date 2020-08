Grantový program Dobrý sused opäť podporí komunitné projekty

Bratislava 5. augusta (TASR) – Grantový program Dobrý sused opäť podporí zaujímavé projekty zlepšujúce život v komunite či v okolí bydliska. O príspevok do výšky 4000 eur môžu žiadať obyvatelia, samosprávy a organizácie v bratislavských mestských častiach Vrakuňa a Podunajské Biskupice a v obci Borinka, najnovšie aj v Ružinove. Na finančnú pomoc sa vyčlenilo celkovo 30.000 eur.



"Obyvatelia sami najlepšie vedia, čo treba vylepšiť na ich sídlisku, aby tam mohli tráviť voľný čas a cítili sa dobre. Prvý ročník programu priniesol niekoľko originálnych projektov a verím, že aj druhý ročník bude motivovať na zaujímavé nápady," hovorí Gabriel Szabó, podpredseda predstavenstva spoločnosti Slovnaft, ktorá spolu s Nadáciou Ekopolis grantový program spustila.



Grantový program Dobrý sused podporuje finančne nápady na zlepšenie kvality života komunít v okolí bratislavskej rafinérie. O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné, stredné a materské školy, centrá voľného času a komunitné centrá, ale aj samotné samosprávy. Témy projektov by sa mali sústrediť na vytváranie alebo obnovu zaujímavých lokalít, na voľnočasové aktivity obyvateľov či budovanie zázemia na rozvoj vodáckeho a cyklistického športu.



V prvom ročníku programu Dobrý sused sa podalo 22 žiadostí o grant, podporili 12 z nich. Podarilo sa napríklad zrekonštruovať detské ihrisko v Rovinke, zorganizovať školu kajaka AŠK Inter Bratislava pre deti zo základných škôl, kúpiť vybavenie na turnaje hokejbalu občianskeho združenia HBK vo Vrakuni či dobudovať detské ihrisko v Materskej škole Hnilecká.



Podporené projekty sa musia zrealizovať do troch mesiacov od pridelenia grantu. Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti sú k dispozícii na webových stránkach www.slovnaftludom.sk a www.ekopolis.sk.