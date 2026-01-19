< sekcia Regióny
Grantový program Dobrý sused otvára novú výzvu
V roku 2025 bolo prostredníctvom programu podporených 20 projektov, do ktorých sa zapojilo 411 dobrovoľníkov.
Autor TASR
Bratislava 19. januára (TASR) - Grantový program Dobrý sused vstupuje do ôsmeho ročníka a otvára novú grantovú výzvu. O finančnú podporu sa môžu uchádzať komunity a aktívni občania bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Petržalka, ako aj obcí Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. Program, ktorý dlhodobo podporuje rozvoj komunitného života v okolí rafinérie Slovnaft, prerozdelí medzi najlepšie projekty celkovo 40.000 eur. TASR o tom informovala Lucia Hasbach z Nadácie Ekopolis.
V tomto roku budú v programe Dobrý sused vyhlásené dve grantové výzvy. Prvá z nich sa otvára v pondelok a projekty je možné predkladať do 27. februára. Grant je určený pre projekty, ktoré spájajú ľudí, zlepšujú verejný priestor a posilňujú komunitný život v daných lokalitách. Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 4000 eur.
„Aj v roku 2026 chceme prostredníctvom Dobrého suseda prispieť k tomu, aby bol verejný priestor funkčný, príťažlivý a mal pridanú hodnotu pre miestnych obyvateľov,“ uviedol hovorca rafinérie Anton Molnár.
Nový ročník grantového programu Dobrý sused opäť vytvára priestor pre projekty založené na spolupráci miestnych samospráv, školských zariadení a občianskych komunít. Podporené budú iniciatívy, ktoré prispievajú k rozvoju komunitného života a posilňujú kultúrne, športové, environmentálne či sociálne aktivity v mestských častiach Bratislavy a v obciach v okolí rafinérie Slovnaft.
„Podstata programu Dobrý sused stojí na presvedčení, že silné komunity vznikajú tam, kde majú ľudia priestor spolupracovať, stretávať sa a spoluvytvárať miesto, v ktorom žijú. Podpora miestnych iniciatív má zmysel - pomáha budovať vzťahy, dôveru a pocit spolupatričnosti, ktoré sú pre kvalitný život v susedstvách kľúčové,“ uviedla programová manažérka nadácie Ekopolis Ľubica Štúberová.
V roku 2025 bolo prostredníctvom programu podporených 20 projektov, do ktorých sa zapojilo 411 dobrovoľníkov. Vznikli komunitné podujatia, pravidelné aktivity pre seniorov, upravili sa školské a komunitné záhrady, vysádzali sa stromy a kríky a podporu získali aj miestne športové kluby. Projektové aktivity oslovili viac ako 3200 účastníkov a návštevníkov.
