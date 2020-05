Grantový program Mením Moje Mesto pozná víťazné projekty

Nitra 1. mája (TASR) – Grantový program Mením Moje Mesto financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra už pozná víťazné projekty. Rozhodla o nich verejnosť hlasovaním od 16. marca do 15. apríla.



Do výzvy predložili neformálne skupiny občanov i rôzne združenia 29 žiadostí o dotácie. Medzi desať verejnoprospešných projektov, ktoré získali najviac hlasov, sa rozdelí celkovo 39.405 eur. Podporených bude šesť projektov v kategórii Podpora komunitného života v meste, tri v kategórii Verejné priestory a jeden projekt venovaný ochrane životného prostredia.



Pandémia ochorenia COVID-19 však ovplyvnila aj čerpanie financií a realizáciu víťazných projektov. „Mesto Nitra na ňu reagovalo pozastavením dotácií na kultúrne, športové a spoločenské podujatia až do odvolania. Momentálne hľadáme spolu s mestom riešenia, ako čo najlepšie zvládnuť vzniknutú komplikovanú situáciu,“ uviedla Natália Zákopčanová z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN), ktorá spravuje financie v programe Mením Moje Mesto.



Ako doplnila, radnica už predstavila stratégiu podpory víťazných projektov aj s ohľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Podľa prvej alternatívy budú projekty zazmluvnené a realizované v roku 2020 hneď, ako to situácia dovolí. „Druhá alternatíva počíta s tým, že projekty budú zazmluvnené v roku 2020 a dotácie budú financované z rozpočtu mesta 2021, pričom vyúčtovanie projektov bude posunuté do konca budúceho roka. Obe alternatívne riešenia financovania projektov budú predložené na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 7. mája,“ dodala Zákopčanová.