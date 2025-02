Grantový program Zelené oázy podporí 27 projektov,rozhodne i verejnosť

Banská Bystrica 12. februára (TASR) - Grantový program Zelené oázy podporí v aktuálnom ročníku celkom 27 projektov. Odborná komisia vybrala 19 zámerov, ktoré získajú priamu finančnú podporu. Ďalších osem vybraných projektov sa uchádza o hlasy verejnosti, ktorá rozhodne o konečnej výške finančnej podpory. TASR o tom informovala Nadácia Ekopolis, ktorá grantový program zastrešuje.



V poradí už v 19. ročníku grantového programu Zelené oázy si úspešné komunitné enviroprojekty rozdelia sumu 61.000 eur. Cieľom programu je podporovať aktívnych občanov, komunity a inštitúcie pri rozvíjaní verejných priestranstiev. Priamu finančnú podporu získalo najlepších 19 projektov, o ďalších ôsmich môže na stránke spoludokazemevela.sk hlasovať verejnosť. Hlasovanie potrvá do 10. marca.



"Do hlasovania postúpil z každého kraja Slovenska jeden projekt. Hlasovanie sme nastavili tak, že žiadny z projektov neodíde naprázdno. Projekty v hlasovaní si prerozdelia sumu 21.000 eur, pričom víťaz hlasovania získa 4500 eur, druhé miesto získa 3500 eur a podpora pre ďalšie miesta bude klesať, až po posledné ôsme miesto, ktoré na svoju realizáciu získa 1500 eur," priblížila programová manažérka Nadácie Ekopolis.



O hlasy verejnosti sa v grantovom programe uchádza napríklad rybársky klub Kraken, ktorý chce vyčistiť úsek rieky Slatina a nasadiť do ekosystému pôvodné druhy rýb i Skrášľovací spolok Partizánske, ktorý chce ďalej rozvíjať Baťoviansku záhradu. Podporiť je možné aj Nadáciu Cvernovka s revitalizáciou parku v Novej Cvernovke, projekt nového kompostoviska a výsadby v komunitnej záhrade KoZa či revitalizáciu areálu Šalgovských rybníkov.



Do hlasovania verejnosti bol vybraný aj projekt Slovenskej ornitologickej spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorá počíta s opravou náučného chodníka vo Vtáčom raji či zámer občianskeho združenia Včeloz, ktoré chce pri cyklotrase z Piešťan do Hlohovca vysadiť sad s ovocnými stromami. Podporiť je možné aj projekt základnej školy v Dolnom Kubíne, ktorá vo svojom areáli plánuje výsadbu ovocných stromov a vytvorenie vyvýšených záhonov či kompostoviska.