Grape festival sa v Piešťanoch presťahuje z letiska do mestského parku

Bratislava 28. júla (TASR) - Festival Grape sa pre pandémiu nového koronavírusu nemôže uskutočniť v pôvodnej podobe, a tak sa uskutoční aspoň jeho mini verzia v piešťanskom mestskom parku. Akcia s názvom Park duševného zdravia bude v dňoch 6. až 8. augusta, takže bude trvať o jeden deň dlhšie ako známy veľký Grape. TASR informovala PR manažérka Denisa Chýlová.



Prvý festivalový deň, 6. augusta, vystúpia Le Payaco, Modré Hory a Fallgrapp, druhý deň budú koncertovať Bad Karma Boy, Ultrazvuk a Para, tretí deň, 8. augusta, vystúpia skupiny Medial Banana, Gleb a Billy Barman.



„Názov sme poňali tak trošku s odľahčením, ale v podstate to znamená, že chceme ľuďom opäť vrátiť pocit pohody a návratu do bežného života po tom, čo museli niekoľko mesiacov sedieť zatvorení doma bez možnosti kultúrneho vyžitia,“ hovorí za organizátorov Ján Trstenský.



Každý festivalový deň sa v starom amfiteátri uskutočnia koncerty slovenských skupín, pričom kapacita priestoru je 900 návštevníkov. Využitý bude aj hudobný pavilón, kde sa predstaví úspešná stand up komedy Silné reči a doplní ju premietanie dokumentu 10 rokov Grape festivalu. V Kursalóne sa bude počas dvoch dní konať Urban Market, čo je prehliadka nezávislej módy, dizajnu a umenia. Z letiska organizátori ešte prenesú do parku niektoré partnerské zóny a aj inštaláciu hrozna. Rovnako budú pre návštevníkov k dispozícii osvedčené festivalové gastroprevádzky a vznikne tak malá street food zóna.



„Snažili sme sa do mestského parku preniesť kúsoček festivalu, nech ľuďom ostane letisková emócia, veríme, že sa nám to podarilo, a že si to všetci aspoň takto v malom užijeme,“ doplnil Trstenský.