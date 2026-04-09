Grape festival zmení v auguste trenčianske letisko na mýtickú ZOO
Jorja Smith sa na Grape festivale na hlavom pódiu predstaví 14. augusta.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 9. apríla (TASR) - Multižánrový Grape festival zmení trenčianske letisko na mýtickú ZOO, na svet hravosti, bájnych zvierat, kostýmov a nečakaných prekvapení. Na podujatí 14. a 15. augusta sa predstavia interpreti zo zahraničia i domácej scény, premiérovo na Slovensku vystúpi Jojra Smith. TASR o tom vo štvrtok za festival informoval Ján Trstenský, CEO Grape festivalu.
„Jorja Smith, ktorá je momentálne jednou z najzaujímavejších predstaviteliek žánrov R&B/Soul a jej skvelé live vystúpenia sú vrcholom všetkých hudobných festivalov, sa na Grape festivale na hlavom pódiu predstaví 14. augusta. Jej vystúpenie doplní britská rocková partička LEAP, slovenský spevák, raper a producent Saul. Okrem neho vystúpi aj medzinárodná popová hviezda CMAT a program uzavrie elektronické duo z Berlína Brutalismus 3000,“ uviedol Trstenský.
Druhý deň festivalu 15. augusta podľa nej prinesie vystúpenia švédskeho rapového dua Yung Lean & Bladee, austrálskej elektropopovej skupiny Parcels a záver festivalového programu na hlavnom pódiu zariadi duo dídžejov ARTBAT.
„Suzuki stage prinesie rovnako mnoho zaujímavých interpretov, 14. augusta vystúpia WizTheMc, dídžeji A.M.C. a Netsky, slovenská kapela Korben Dallas a austrálska speváčka Tash Sultana. Program na pódiu 15. augusta ponúkne vystúpenia liverpoolskej indie-popovej legendy The Wombats, ktorá na Grape festivale naposledy hrala v roku 2011. Vo večerných hodinách vystúpia elektronickí mágovia Overmono a program uzatvorí slovenský umelec FVLCRVM,“ priblížil ďalej Trstenský.
VELO stage podľa nej prinesie viac zahraničných headlinerov, viac hudby, viac drum & bassu v jeho rôznych podobách, od neurofunku cez liquid až po tvrdšie vibrácie a predstavia sa na ňom Arcando, Circadian, Subsonic, Basstripper, Changing Faces, B-Complex či L Plus.
„Jägermeister stage opäť prinesie tanečnú zónu rovného beatu. Kurátorsky ho zastrešuje Denes Toth - ambasádor slovenskej elektronickej scény a zakladateľ labelu Moodyverse. Na návštevníkov 14. augusta čakajú Son of Son, Alicia Hahn, Yubik, Julya Karma, Vomee a Denes Toth,“ doplnil Trstenský s tým, že do programu už pribudli aj mená zo slovensko-českej rapovej a elektronickej scény, ako Yzomandias, Porsche Boy & WEN, Stein 27 & Similivinlife, Dušan Vlk, NobodyListen, Anet x a ďalší.
„Mýtická ZOO na Grape festivale bude podľa nej plná energie, tanečných zón, vizuálnych a umeleckých inštalácií a neopakovateľnej atmosféry,“ uzavrel Trstenský.
