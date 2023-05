Grasalkovičova záhrada bude od 1. júna na niekoľko mesiacov zatvorená

Bratislava 23. mája (TASR) - Grasalkovičova (Prezidentská) záhrada v bratislavskom Starom Meste bude od 1. júna na niekoľko mesiacov pre verejnosť zatvorená. Dôvodom je jej komplexná revitalizácia, ku ktorej mestská časť pristupuje po desiatkach rokov. Náklady sa odhadujú na viac ako milión eur, samospráva na obnovu záhrady získala grant. Práce by mala mestská časť dokončiť do konca roka.



"Pri takejto veľkej rekonštrukcii bude nutné záhradu na nejaký čas zatvoriť. Zároveň ju musíme stihnúť do konca roka otvoriť, lebo tak je grant naviazaný, aby sme peniaze nemuseli vracať. Máme čas tak akurát," uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Cieľom revitalizácie je koncepčná obnova zelene vrátane zvýšenia počtu stromov, kríkov i okrasných záhonov, obnova chodníkov, obrubníkov či mobiliáru vrátane výmeny osvetlenia, ktoré je v niektorých častiach areálu nefunkčné, ako aj zavlažovacieho systému. Ten by mal byť následne nastavený podľa požiadaviek jednotlivých druhov zelene.



Povaha prác a bezpečnostné opatrenia nedovolia mestskej časti tento verejný priestor ponechať v plnej, prípadne v čiastočne prevádzke a samospráva tak musí pristúpiť k dočasnému uzatvoreniu záhrady. "Budú rozkopané elektrické vedenia, závlahy. Pohyb tam nebude možný, pretože to bude nebezpečné," poznamenal Vagač.



Záhrada je podľa mestskej časti založená a naplánovaná koncepčne, čo samospráva meniť nejde. Postupovať bude na základe odborných projektov i posúdenia, ako aj vypracovanej koncepcie obnovy záhrady. Revitalizáciu zároveň odkonzultovala s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava. Mestská časť v tomto smere požiadala o výrub vyše 40 stromov, ktoré sú v zlom zdravotnom stave. Vyrúbané stromy majú byť nahradené viac ako 80 novými. "Doplní sa lipová aleja, ktorá nebola dokončená či rondely podľa pôvodných projektov barokovej záhrady," doplnil Vagač.



Projekt revitalizácie Grasalkovičovej záhrady v centre mesta je finančne podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja.