Grasalkovičova záhrada bude vo štvrtok popoludní zatvorená

Bratislava 15. marca (TASR) – Bratislavské Staré Mesto uzavrie vo štvrtok (17. 3.) popoludní na niekoľko hodín Grasalkovičovu (Prezidentskú) záhradu. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia súvisiace s návštevou ministra obrany USA Lloyda Austina v Prezidentskom paláci. Informuje o tom mestská časť.



"O uzavretie záhrady požiadala mestskú časť Kancelária prezidenta SR," spresnili z miestneho úradu. Záhrada bude zatvorená v čase od 14.00 do 18.00 h.



Prezidentská záhrada v Bratislave je v marci bežne otvorená od 10.00 do 19.00 h. Od apríla bude pre verejnosť otvorená do 20.00 h, od júna do 22.00 h.