Gréckokatolíci sa na návštevu pápeža pripravujú špeciálnou modlitbou

Prešov 29. júla (TASR) – Gréckokatolíci sa v súvislosti s pripravovanou návštevou Svätého Otca Františka na Slovensku modlia počas každej svätej liturgie špeciálnu prosbu. Ako pre TASR uviedol protosynkel prešovskej Gréckokatolíckej archieparchie Ľubomír Petrík, modlitebné prosby sa do liturgie vkladajú pri výnimočných udalostiach.



"Pred návštevou hlavy katolíckej cirkvi, Svätého Otca Františka je dôležitá duchovná príprava, a preto už od nedele (25. 7.) sa vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch na Slovensku pri všetkých svätých liturgiách modlíme v ekténii, po kázni, prosbu, ktorá má veľmi pekný text," priblížil Petrík.



Text prosby, ktorá je zároveň modlitbou, má dve časti. V prvej ide podľa Petríka o zdôraznenie toho, že svätý otec František a ktorýkoľvek pápež nejde do sveta z vlastnej vôle posilňovať bratov vo viere, ale je poslaný samým Ježišom, ktorý apoštolovi Petrovi povedal, aby posilňoval bratov vo viere.



"Doplnili sme bratov a sestry, aby to bolo úplne jasné, hoci biblické 'bratov' sa myslí aj sestry. Druhá časť prosby je o tom, že v gréckokatolíckej cirkvi sme v druhej polovici minulého storočia s Božou pomocou dokázali, teda ani nie my, ale naši predkovia, vernosť, lásku, úctu k Svätému Otcovi a jednotu s ním. Mnohí boli ochotní pre túto vernosť obetovať všetko, a tak prosba smeruje k tomu, aby sme aj my dnes prosili o milosť byť verní a milujúci Svätého Otca a byť v jednote s ním a s Ježišom Kristom," povedal Petrík.



Vkladanie modlitebných prosieb do svätej liturgie sa deje podľa jeho slov pri výnimočných udalostiach.



"Napríklad, keď sme mali jubilejný rok 2000, výročie vzniku prešovskej eparchie alebo keď je nejaký tematický rok v cirkvi, ktorý sa týka bytostne aj nás gréckokatolíkov. Napríklad teraz je rok sv. Jozefa a máme tiež k dispozícii, že kňaz môže vložiť do suhubej ekténie po homílii prosbu, ale nie svojvoľne, ale presne tak, ako je určená liturgickou komisiou a schválená miestnym biskupom," dodal Petrík.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.