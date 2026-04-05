< sekcia Regióny
Gréckokatolíci v prešovskej katedrále slávili Kristovo vzkriesenie
Autor TASR
Prešov 5. apríla (TASR) - V Katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove sa v skorých ranných hodinách na Veľkonočnú nedeľu zišli gréckokatolícki veriaci, aby slávili najväčší sviatok liturgického roka - Vzkriesenie Ježiša Krista. Liturgické obrady nedele Paschy sú zavŕšením liturgických slávení veľkého týždňa. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
„Liturgické slávenia sa začali modlitbou nadhrobnej polnočnice. Počas tejto pobožnosti sa z voňavého a kvetmi ozdobeného hrobu prenášala pláščenica zobrazujúca Ježiša Krista na oltár, kde zotrvá až do sviatku Nanebovstúpenia Pána, teda 40 dní, počas ktorých sa vzkriesený Kristus zjavoval svojim apoštolom. Tak sa pláščenica spolu s prázdnym hrobom stávajú obrazom Kristovho vzkriesenia a Jeho živej prítomnosti medzi nami,“ uviedol Pavlišinovič.
Na veľkonočných sláveniach v prešovskej katedrále sa podľa jeho slov už tradične zúčastnili desiatky kňazov, diakoni, rehoľníčky a vo veľkom počte veriaci z celého Prešova. Čestné miesto v katedrále mali do bielych krstných rúch oblečení členovia neokatechumenátnej cesty, ktorí si vo veľkú sobotu po absolvovaní dlhoročnej prípravy slávnostne obnovili svoje krstné sľuby.
„V prítmí veriacimi zaplnenej katedrály, za svitu zapálených sviec sa následne začala modlitba paschálnej utierne, ktorej predsedal vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, hlava gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Liturgický sprievod a veriaci ľud na čele s vladykom Jonášom vyšiel z prítmia chrámu, z noci do nového rána slávnej nedele vzkriesenia a za oslavného spevu obišiel katedrálu a spolu s veriacimi vstúpil do chrámu, ktorý bol už zaliaty svetlom. V katedrále pokračoval obrad utierne, pri ktorom sa stále znova a znova radostne prevoláva víťazoslávne - Christos voskrese, čo znamená - Kristus vstal z mŕtvych a veriaci ľud odpovedá - Voistinu voskrese, čo znamená - Skutočne, naozaj, vstal,“ priblížil Pavlišinovič.
Počas slávenia archijerejskej svätej liturgie sa čítal prológ z Jánovho evanjelia vo viacerých jazykoch, nielen biblických - gréčtine, latinčine a cirkevnoslovančine, ale aj slovensky a rusínsky.
„Dnes sa veľmi teším, že sme tu spolu, že oslavujeme nášho Boha, že oslavujeme Jeho vzkriesenie, pretože ak by nevstal z mŕtvych, márna je naša viera, márna je naša nádej,“ povedal v homílii vladyka Jonáš.
Na záver slávení po myrovaní sa pred katedrálou konala posviacka veľkonočných jedál, koláča - Paschy, mäsitých pokrmov, syra, masla, vajíčok a iných tradičných veľkonočných pokrmov.
