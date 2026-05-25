Gréckokatolícka charita predstavila projekt útulku pre ľudí bez domova
Autor TASR
Prešov 25. mája (TASR) - Gréckokatolícka charita Prešov predstavila v nedeľu (24. 5.) v Prešove zámer výstavby nového útulku pre ľudí bez domova. Projekt predstavili počas slávnostného koncertu „Kľúče k domovu“ za účasti približne 300 partnerov, dobrovoľníkov a podporovateľov charity. TASR o tom informovali z Gréckokatolíckej charity Prešov.
Pripravovaný útulok na ulici Pod Táborom v Prešove má ponúknuť kapacitu približne 80 miest v 21 izbách. Objekt má byť bezbariérový a okrem ubytovania poskytne aj sociálnu a odbornú pomoc ľuďom bez domova pri návrate do bežného života. Súčasťou zariadenia má byť kuchyňa, jedáleň, práčovňa aj kaplnka.
„Predstavenie projektu nového útulku vnímame ako dôležitý krok k tomu, aby sme vedeli ešte účinnejšie pomáhať ľuďom bez domova. Veríme, že aj vďaka podpore verejnosti sa nám podarí túto víziu postupne naplniť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb,“ uviedol riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček.
Koncert sa uskutočnil v roku, keď si Gréckokatolícka charita Prešov pripomína 35 rokov od obnovenia svojej činnosti. Hudobný program zabezpečili Martin Husovský, Veronika Rabada a Peter Milenky. Do programu sa zapojili aj študenti Školy umeleckého priemyslu v Prešove, ktorí predstavili projekt „Charitonožky“. Pre charitu vytvorili 81 dizajnov ponožiek, z ktorých 27 bolo reálne vyrobených. Tie darujú prevažne ľuďom bez domova z nocľahárne zariadenia sv. Jána Milostivého.
