Gréckokatolícka charita Prešov otvorila Charitné vzdelávacie centrum

Prešov 4. októbra (TASR) - Gréckokatolícka charita (GKCH) Prešov vybudovala v areáli Domova nádeje - centra pre deti a rodiny (DoN) na Jarkovej ulici v Prešove nové priestory, ktoré budú slúžiť aj ako vzdelávacie centrum na potreby DoN a charity. TASR o tom informovala manažérka práce s verejnosťou GKCH Prešov Veronika Futejová.



Ako priblížila, priestory Charitného vzdelávacieho centra sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej a materiálnej podpore partnerov a podporovateľov. Na výstavbe sa podieľali najmä zamestnanci a klienti spomenutého DoN v rámci nácviku pracovných zručností. Výstavba nových priestorov trvala od augusta 2019 do marca 2023.



"Z plánovaného rozpočtu z roku 2019 v sume 160.000 eur nakoniec reálne náklady na stavbu zodpovedali sume necelých 70.000 eur. Znížiť náklady na výstavbu sa podarilo vďaka finančnej i materiálnej podpore partnerov a práci zamestnancov a klientov DoN. Tí na výstavbe odpracovali celkovo viac než 6100 dobrovoľníckych hodín," priblížil realizáciu stavby riaditeľ GKCH Prešov Peter Valiček.



Potreba vybudovania vzdelávacieho centra vznikla podľa Futejovej z nutnosti disponovať väčšou komunitnou miestnosťou pre klientov DoN, keďže predošlá nevyhovovala potrebám zariadenia.



Vzdelávacia miestnosť bude slúžiť najmä klientom a zamestnancom DoN na komunitné hodnotiace stretnutia, výchovno-vzdelávaciu činnosť, stretnutia a skupiny s rodinnými príslušníkmi klientov, taktiež na supervízie zamestnancov a aktivity súvisiace s resocializačným programom. Multifunkčný priestor je vhodný aj na organizovanie malých spoločenských a kultúrnych podujatí pre klientov zariadenia, ako aj na ďalšie účely prešovskej charity.



"Pravidelnou edukáciou chceme dosiahnuť u klientov DoN pozitívnu zmenu, znížiť počet problémových a krízových situácií, tiež pomôcť klientom so začlenením sa do spoločnosti. Priestor Charitného vzdelávacieho centra bude možné využiť aj na vzdelávacie aktivity pre zamestnancov DoN, ďalších zamestnancov GKCH i dobrovoľníkov GKCH," povedala Futejová.



Do nových priestorov bude presťahovaná aj Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Prešov, ktorá aktuálne sídli na Hlavnej ulici. Prešovskej charite sa zároveň podarilo vybudovať prístavbu k pneuservisu a drobnému servisu áut, ktorý je jedným z pracovísk nácviku pracovných zručností pri DoN.



Nové priestory v stredu posvätil bratislavský eparchiálny biskup a apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter Rusnák.