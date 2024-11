Gréckokatolícka charita Prešov spustila projekt Hlinený dukát

Prešov 11. novembra (TASR) - Gréckokatolícka charita (GKCH) Prešov spustila v Prešove charitný projekt s názvom Hlinený dukát. Ide o symbolické platidlo, prostredníctvom ktorého môže verejnosť pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa snažia prekonať svoju situáciu a opäť sa začleniť do spoločnosti. V pondelok spustili do prevádzky automat na dukáty pri hlavnom vstupe do Centra GKCH na Hlavnej ulici.



Verejnosť si môže zakúpiť dukát za jedno euro. Obdarovaní môžu zaň získať jedlo alebo služby v nízkoprahovom dennom centre Domu sv. Jána Milostivého na ulici Pod Táborom.



"Obdarovaná osoba v núdzi si môže dukát vymeniť za potravinový balíček alebo niektorú zo služieb, ako sú hygiena a ošatenie, pranie a sušenie šatstva alebo nocľah v nocľahárni. Týmto spôsobom nebude verejnosť podporovať závislosť žobrajúceho, ale napojí ho na existujúce sociálne služby, ktoré poskytujeme," vysvetlila koordinátorka projektu pre GKCH Martina Podhájecká.



Ako doplnil riaditeľ GKCH Prešov Peter Valiček, ide o projekt, ktorý si osvojili viaceré arcidiecézne a diecézne charity na Slovensku. Verejnosť sa môže zapojiť nielen kúpou a darovaním dukátu, ale aj materiálnymi darmi v podobe ošatenia či potravín, ktoré ľudia bez domova môžu za dukát vymeniť. V roku 2023 v nízkoprahovom dennom centre mali viac ako 540 ľudí bez domova. Skutočný stav môže byť podľa viceprimátora Prešova Petra Krajňáka aj dvojnásobný.



"Hovoríme o istej forme edukácie vo vzťahu k Prešovčanom, aby sa naučili takto podporovať ľudí bez domova, aby tá pomoc bola cielená a adresná, aby sa nestalo to, že sa zneužije finančná pomoc, ktorú dajú," vysvetlil viceprimátor Krajňák.



Projekt v meste Prešov realizuje GKCH za podpory partnerov - Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov, Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Mesta Prešov. Projekt finančne podporila Nadácia Via Pribina. Súkromná spoločnosť prispela pri spustení projektu potravinami do potravinových balíčkov.



"Rátame s tým, že tento projekt sa rozbehne aj do iných miest, lebo je pravdou, že to bezdomovectvo ako také je fenomén miest. Tí ľudia, ktorí sú bez domova, sa často, a hlavne v zimných mesiacoch, sťahujú a zgrupujú vo väčších mestách," doplnil vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Viktor Guman.



Predajné miesta dukátov sú okrem spomenutého automatu aj v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, Chráme Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Sekčov, v Chráme bl. biskupa-mučeníka P. P. Gojdiča na Sídlisku 3 a v Saleziánskom mládežníckom stredisku.