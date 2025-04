Gréckokatolícka cirkev si v Prešove pripomína 75. výročie Akcie P

Prešov 28. apríla (TASR) - Gréckokatolícka cirkev na Slovensku si v pondelok pripomína 75. výročie od uskutočnenia Akcie P. V sále Čierneho orla v Prešove 28. apríla 1950 sa pod taktovkou komunistickej strany a Štátnej bezpečnosti odohral tzv. Prešovský sobor. Išlo o vopred zinscenované zhromaždenie, následkom ktorého bola Gréckokatolícka cirkev v Československu postavená mimo zákon. TASR o tom informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.



Na sobore bol prijatý vopred pripravený manifest s uznesením, podľa ktorého sa gréckokatolícki veriaci vracajú do Pravoslávnej cirkvi. „Medzitým Štátna bezpečnosť odviedla z prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa zadným vchodom do väzenia prešovského gréckokatolíckeho biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorý sa stal mučeníkom komunistického režimu,“ uviedol hovorca.



Majetok Gréckokatolíckej cirkvi sa previedol na Pravoslávnu cirkev. Gréckokatolícki kňazi boli presviedčaní, aby opustili svoju cirkev. Pretože v drvivej väčšine odolali nátlaku, boli uväznení a vyvezení do českého pohraničia so zákazom pobytu na Slovensku. Iba tridsať gréckokatolíckych kňazov z 320 súhlasilo s prestupom k pravosláviu.



„Gréckokatolícka cirkev celých 18 rokov oficiálne neexistovala. Pretrvávala však v podzemí, vo svedectve jej biskupov, kňazov a mnohých veriacich. Jej činnosť bola obnovená až po Pražskej jari v roku 1968,“ uviedol Pavlišinovič s tým, že 10. apríla 1968 sa v zasadacej sieni rímskokatolíckeho biskupstva v Košiciach zišlo 133 zo 172 ešte žijúcich gréckokatolíckych kňazov, ktorí prijali rezolúciu, v ktorej popreli legitimitu tzv. Prešovského soboru a odsúdili následné prenasledovanie gréckokatolíkov.



Definitívne riešenie prinieslo uznesenie vtedajšej vlády o povolení Gréckokatolíckej cirkvi a vládne nariadenie o hospodárskom zabezpečení Gréckokatolíckej cirkvi štátom. Obe rozhodnutia boli prijaté 13. júna 1968. O necelý mesiac dostali gréckokatolíci späť svoj katedrálny chrám v Prešove. Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 a následnej normalizácii však bola celá Gréckokatolícka cirkev až do Nežnej revolúcie v roku 1989 štátnou mocou iba trpená.



Podľa cirkevnej štatistiky z roku 1948 mala Gréckokatolícka cirkev v Československu celkovo viac ako 300.000 veriacich v 240 farnostiach. Dnešná Gréckokatolícka cirkev je po reorganizácii a povýšení pápežom Benediktom XVI. od roku 2008 ustanovená na metropolitnú cirkev sui iuris. Podľa posledného sčítania z roku 2021 sa k nej hlási viac ako 218.000 veriacich.



„Svedectvo viery a oddanosti Svätému Otcovi a Katolíckej cirkvi, ktoré priniesli biskupi a kňazi v pohnutých 50. rokoch minulého storočia, dalo Gréckokatolíckej cirkvi nielen nový vzrast, ale aj mocných príhovorcov v osobách troch blahoslavených - Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka a Metoda Dominika Trčku,“ uzavrel hovorca.