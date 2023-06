Aktivisti na proteste v Demänovskej doline žiadali vyššiu ochranu lesa

Demänovská Dolina 5. júna (TASR) – Aktivisti z Greenpeace v pondelok protestovali v Demänovskej doline. Žiadali to, aby najmenej desať percent európskej prírody, ako sú napríklad karpatské lesy, bolo prísne chránených. Poukázali aj na masívnu výstavbu v doline. Envirorezort pre TASR reagoval, že postupne napĺňajú medzinárodné dohovory, ktoré sa zaoberajú aj účinnejšou ochranou prírody.



Mimovládna organizácia upozornila, že v Európe sa v dôsledku ťažby dreva a klimatických zmien každú hodinu strácajú približne štyri hektáre karpatských lesov. Je to rozloha približne piatich futbalových ihrísk. Chránené sú podľa aktivistov pritom iba tri percentá týchto lesov.



Riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková podotkla, že rozmanitá a zdravá príroda je úzko spätá s tým, ako sa ako spoločnosť budeme mať. "Zaručuje nám čistý vzduch, vodu, ochranu pred extrémnymi prejavmi počasia a ako ukazujú mnohé štúdie, pomáha aj mentálnemu zdraviu. Je teda podľa nej v záujme každého prírodu chrániť," povedala.



Pavel Herich z občianskeho združenia Pre Dolinu priblížil, že väčšia časť Demänovskej doliny v okolí Jasnej pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier je v treťom stupni ochrany a môže sa tam ťažiť drevná hmota. "Za 15 rokov bolo v tejto časti vyťažených 42 percent všetkých plôch existujúceho lesa, čo je obrovský zásah do prírodného prostredia. Ovplyvňuje to aj druhú časť doliny, ktorá je v piatom, najvyššom stupni ochrany prírody, najmä rastliny a krasový kaňon," zhodnotil.



Ministerstvo životného prostredia (MŽP) ubezpečilo, že považuje za dôležité presadzovať opatrenia, ktoré zabraňujú ničeniu lesov a zabezpečia ich vyššiu ochranu. Zdôraznilo, že sa v tejto súvislosti podarilo naštartovať mnohé kroky, napríklad zonáciu národných parkov, ďalšie je potrebné naštartovať. Podľa MŽP sa pokračuje vo vyhlasovaní prírodných rezervácií a ďalších chránených území.



"Spomenieme napríklad vznik 76 prírodných rezervácií Pralesy Slovenska, vďaka čomu dostalo ochranu takmer 2500 hektárov pralesov a takmer 4000 hektárov prirodzených lesov tvoriacich zvyšok prírodných rezervácií. Vyhlásené boli aj tri prírodné rezervácie lokality Svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy - Rydošová, Vihorlatský prales a Veľký Bukovec," vymenoval hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.