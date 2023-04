Greenpeace naďalej odmieta projekt výstavby terminálu LNG v Bratislave

Bratislava 5. apríla (TASR) - Greenpeace Slovensko naďalej odmieta projekt výstavby terminálu LNG (skvapalnený zemný plyn) v bratislavskom prístave. Pre TASR to uviedla riaditeľka organizácie Katarína Juríková s tým, že urobia všetko preto, aby tento nápad zastavili.



"Tento zámer je v priamom rozpore s cieľom Parížskej dohody, ku ktorej sa aj Slovensko zaviazalo. Máme sedem rokov na to, aby sme znížili emisie o polovicu, ak chceme udržať oteplenie na hranici 1,5 stupňa," poznamenala šéfka Greenpeace. Dodala, že sa musia ukončiť akékoľvek investície a budovanie novej fosílnej infraštruktúry.



Skvapalnený zemný plyn podľa Juríkovej neprispieva ku dekarbonizácii lodnej dopravy. "Ak sa zohľadnia riziká únikov počas celého ich životného cyklu, emisie skleníkových plynov z lodí prevádzkovaných LNG môžu byť horšie ako emisie skleníkových plynov z lodí poháňaných konvenčnými lodnými palivami," podotkla.



Na dekarbonizáciu sektora navrhuje postupne vyradiť fosílne palivá v lodnej doprave. To sa dá dosiahnuť urýchleným prechodom na batériové, vodíkové a syntetické palivá, vyrobené elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie.



Envirorezort v uplynulých dňoch vydal záverečné stanovisko v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a odporučil vybudovanie terminálu LNG v Bratislave. Negatívne vplyvy na životné prostredie je podľa neho možné odstrániť opatreniami.



Terminál má byť umiestnený v bratislavskom verejnom prístave, na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazéna Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhaduje investor približne na 40 miliónov eur bez DPH. Proti výstavbe LNG terminálu protestovali v Bratislave aktivisti z rôznych enviroorganizácií, vrátane Greenpeace.