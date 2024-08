Grežo: Bratislave by pomohol udržateľný cestovný ruch

Bratislava 11. augusta (TASR) - Mesto Bratislava potrebuje cestovný ruch, ktorý je vyváženejší z hľadiska všetkých jeho účastníkov. Pomohla by tomu mestská stratégia udržateľného cestovného ruchu, ktorú Bratislava, ako jedno z mála hlavných miest, stále nemá. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) Vladimír Grežo.



"Musia sa dohodnúť a povedať všetci hráči spolu s mestom, ako rozvíjať veci, aby to bolo v súlade s obyvateľmi, mestom, biznisom. Sme jedno z mála hlavných miest, ktoré takúto stratégiu nemá. Myslím si, že treba začať," skonštatoval Grežo.



Bez stratégie a jasnej vízie rozvoja cestovného ruchu sa tak pri jednotlivých krokoch či aktivitách dá podľa neho vyhovieť vždy len nejakému jeho segmentu. Niekedy sa podarí vyriešiť niečo pre hlavné mesto, keď sa konajú veľké športové či kultúrne podujatia, inokedy pre návštevníkov, lodiarov, autobusy či letisko. "Stále sa ale pohybujeme medzi jednotlivosťami. Potrebujeme to spojiť," podotkol Grežo.



Ak by bola takáto stratégia vypracovaná, nebolo by podľa neho toľko "prekvapení" v plánovaní, keďže nielen hlavné mesto, ale aj ďalší protagonisti cestovného ruchu majú svoje priority. Pokiaľ by ale podľa Greža vedeli plánovať v súlade s nejakým smerovaním, pomohlo by to nielen kvalite života či biznisu, ale bolo by aj menej negatívnych vplyvov. Netýka sa to podľa neho len dopravy. "Je množstvo vecí, ktoré keď sa spolu nerozvíjajú, tak je úplne logické, že sa nestretnú," poznamenal Grežo.



Napriek tomu, že sú vytvorené rôzne pracovné skupiny, ktoré sa stretávajú, nie je podľa neho lepší spôsob, ako mať vytvorenú stratégiu rozvoja cestovného ruchu, v ktorej by boli spojení všetci zainteresovaní hráči. Hoci uznáva, že takýto dokument sa nedá vytvoriť zo dňa na deň, keďže každý má svoj pohľad na danú problematiku, či už je to samospráva, obyvatelia alebo biznismeni. Uznáva tiež, že nie je ľahké vytvoriť z množstva pohľadov víziu v súlade s mestom.