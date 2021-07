Gruzínec kradol v obchode všetko, čo mu prišlo pod ruky

Trenčín 27. júla (TASR) – Trenčianski policajti obvinili z prečinu krádeže 22-ročného Gruzínca. Pri krádeži v obchodnom dome ho zadržali príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, v obchode mal odcudziť alkohol, potraviny, žehličku na vlasy, sekáčik, led svietidlo, slúchadlá a rôznu drobnú elektroniku. Namiesto do košíka si tovar ukladal do ruksaku. Predajni spôsobil škodu vo výške 307 eur.



„Mladík veci z ruksaku odovzdal polícii a následne bol tovar vrátený do predajne. Hrozí mu až dvojročný trest odňatia slobody,“ informuje polícia.