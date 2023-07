Gruzínec napadol v reštaurácii v Bratislave nožom hosťa, obvinili ho

Bratislava 29. júla (TASR) - Dvadsaťosemročný Gruzínec napadol v piatok (28. 7.) v noci v jednej z bratislavských reštaurácií nožom muža. Ten sa ho snažil vyviesť zo súkromnej akcie. Polícia páchateľa obvinila z trestného činu výtržníctva. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Mamuk M. sa v piatok okolo 00.10 h snažil do reštaurácie opakovane dostať aj po upozornení, že je tam uzavretá spoločnosť. Svoje agresívne správanie a vulgárne vyjadrovanie smeroval na personál reštaurácie, ako aj jej hostí," priblížila.



V reštaurácii sa potom stretol s hosťom, ktorý ho tiež vyzval na odchod. "Mamuk na výzvu zareagoval vytiahnutím noža z vrecka nohavíc, ktorým sa na muža zahnal do oblasti brucha," povedala hovorkyňa.



Páchateľ následne ušiel na spoj mestskej hromadnej dopravy, no našla ho tam policajná hliadka. "Muž javil známky požitia alkoholu a odmietal s hliadkou polície spolupracovať," povedala Šimková. Polícia Mamuka obmedzila na osobnej slobode, eskortovala ho na príslušné policajné oddelenie a obvinila ho z trestného činu výtržníctva. Hrozí mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.