G.Stibrányi v Rožňave predstaví 285-dňovú cestu z Aljašky do Argentíny

Rožňava 4. septembra (TASR) - V záhrade galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa vo štvrtok (5. 9.) uskutoční beseda s cestovateľom Gustom Stibrányim. Rodák z Turne nad Bodvou porozpráva o tom, ako vo veku 71 rokov na elektrobicykli absolvoval známu magistrálu spájajúcu Aljašku s najjužnejšou časťou Argentíny. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Stibrányi známu Pan-American Highway zdolal na elektrobicykli za 285 dní, pričom cestoval z Anchorage na Aljaške až do Ushuaie v Ohňovej zemi v Argentíne. "Žiadne útrapy nemôžu prevážiť zážitky z prekrásnych miest, stretnutia s dobrými ľuďmi, mimoriadne chvíľky na mimoriadnych miestach, krátke aj dlhšie pobudnutia na magických miestach, ktoré človeka naplnia energiou a navždy sa zapíšu do pamäti," skonštatoval cestovateľ vo svojom cestopise.



Beseda so Stibrányim sa v záhrade galérie Baníckeho múzea uskutoční o 16.30 h. Návštevníci si budú môcť vypočuť príbeh cesty naprieč oboma americkými kontinentmi, cestovateľ však predstaví aj svoj elektrobicykel, na ktorom trasu absolvoval. Záujemcovia si budú môcť zakúpiť aj jeho cestopisný denník s názvom Americký sen.