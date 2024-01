Gymnáziá v Detve a Krupine zostávajú zachované

Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Regionálne gymnáziá v Detve a v Krupine zostávajú zachované, budúcnosť majú istú. Rozhodli o tom vo štvrtok na zasadnutí v Banskej Bystrici poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), keď zrušili časť uznesenia z roku 2020. To stanovilo podmienky, respektíve určité ukazovatele, ktoré školy museli do troch rokov splniť, aby ich nezatvorili. Informoval o tom predseda BBSK Ondrej Lunter a zdôraznil, že je v záujme kraja, aby gymnáziá naďalej pôsobili v týchto okresoch a poskytovali vzdelanie.



"K zrušeniu uznesenia nás viedli dva hlavné dôvody. Prvým je zmena objektívnych okolností. Máme novú koncepciu školstva, v rámci ktorej je mimoriadne dôležitá dostupnosť vzdelávania, aby študenti nemuseli dochádzať dlhé vzdialenosti do jednotlivých škôl a zároveň neodchádzali z miest a regiónov príliš skoro," vysvetlil Lunter.



Ďalším dôvodom je aj fakt, že počty prvákov v poslednom roku sú optimistické a takmer napĺňajú stanovené ciele BBSK spred štyroch rokov. V Krupine mali 29 a v Detve 25 prvákov, čo je najviac za posledné roky. Ďalší osud týchto škôl je teraz v ich rukách a k tomu pomôžu dobré projekty, motivácia deviatakov či promovanie svojho dobrého mena.



Podľa Luntera je pre kraj dôležité, aby kvalitné školy zachovali a tieto dve k nim rozhodne patria. V objektívnych hodnoteniach rôznych organizácií či ministerstva školstva dosahujú na celoslovenskej úrovni veľmi dobré výsledky. Ich absolventi sú úspešní na prijímacích pohovoroch aj na špičkové vysoké školy v zahraničí.



Ako šéf kraja dodal, malé, takzvané rodinné, komunitné gymnáziá sú bezpečné aj z pohľadu šikany. V prostredí, kde sa všetci medzi sebou poznajú, kde učitelia majú oveľa lepší prehľad o študentoch, lebo ich je menej, sa šikane údajne nedarí.