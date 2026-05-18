Gymnazisti zo Spišskej Novej Vsi sa učili priamo v Národnom parku
Študentov v úvode dňa oboznámili s aktuálnym stavom vodných tokov v NP Slovenský raj, ako aj štúdiou, ktorú odborníci PU vypracovali minulý rok.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 18. mája (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj zorganizovala pri príležitosti Dňa vody v uplynulých dňoch environmentálne podujatie Hornád pod lupou zamerané na skúmanie a ochranu ekosystémov rieky Hornád. V spolupráci s odborníkmi z katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (FHPV PU) v Prešove pripravila pre študentov Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi terénne vzdelávanie. Počas neho odoberali a testovali vzorky vody na Hrdle Hornádu a na Čingove. Správa NP Slovenský raj o tom informuje na sociálnej sieti.
Študentov v úvode dňa oboznámili s aktuálnym stavom vodných tokov v NP Slovenský raj, ako aj štúdiou, ktorú odborníci PU vypracovali minulý rok. Následne sa v teréne sami stali výskumníkmi a vykonávali rozbor vody.
„Študenti odoberali a testovali vzorky na dvoch miestach - na Hrdle Hornádu a na Čingove. Vyskúšali si, ako sa prakticky robí rozbor vody na základe zoobentosu, teda na základe živočíchov, ktoré žijú na dne toku. Tieto nám svojou prítomnosťou prezrádzajú dlhodobý stav kvality vody, nakoľko mnohé druhy sa v rieke vyvíjajú aj niekoľko rokov. Pomocou tabuliek, mikroskopu a rôznych pomôcok študenti pozorovali a zatrieďovali jednotlivé druhy živočíchov. Rozbor sa robil aj chemicky a zisťoval sa obsah fosfátov, dusičnanov a amónnych iónov, ktoré nám tiež veľa napovedia o zložení vody a možnom pôvode znečistenia,“ priblížila Správa NP Slovenský raj.
Učenie v teréne je podľa nej oveľa zaujímavejšie ako to v školských laviciach a tiež prináša prieniky medzi predmetmi. „Záujem a radosť z bádania bola u študentov očividná a sme presvedčení, že takto orientované učenie má svoj nenahraditeľný význam. Veríme, že táto aktivita zvýši záujem študentov o výskum a ochranu nášho životného prostredia s cieľom zlepšenia súčasného stavu nielen rieky Hornád, ale všetkých vodných tokov,“ dodala.
Podujatie je podporené z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu s názvom Turisti a príroda spolu.
