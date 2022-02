Žilinské gymnazistky majú druhé miesto v medzinárodnej súťaži o Slnku

Bratislava 10. februára (TASR) – Žiačky Gymnázia Varšavská v Žiline získali druhé miesto v medzinárodnej vzdelávacej súťaži Pohľad na Slnko. Vo svojej infografike spracovali tému magnetického koberca Slnka a ohrievania slnečnej koróny. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Katarína Gáliková. Zároveň sa medzi 15 najlepších prác dostala aj infografika tímu z Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni o gravitácii Slnka.



"Tieto výsledky sú pre mňa jasným dôkazom, že naši študenti majú stále záujem o prírodné vedy a v tejto oblasti dokážu konkurovať okolitým krajinám. To je pre mňa ako astrofyzika úžasné zistenie. Naznačuje, že astrofyzika sa na Slovensku ani v budúcnosti nestratí," skonštatoval Peter Gömöry, riaditeľ Astronomického ústavu SAV, spoluorganizátora súťaže.



Do súťaže Pohľad na Slnko sa zapojilo 767 tímov (spolu 2859 študentov) zo 16 európskych krajín. Súťažiaci pracovali na vytvorení originálnej infografiky o Slnku. Do súťaže poslali spolu 514 prác, ktoré hodnotila porota zložená z vedcov, popularizátorov vedy a novinárov z Nórska, Talianska, Španielska a Írska. Všetky prihlásené práce si bude môcť verejnosť pozrieť v pripravovanej otvorenej online encyklopédii o Slnku.



Súťaž organizoval Projekt Európskeho slnečného teleskopu (EST) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Astronomickým ústavom SAV.