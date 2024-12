Gymnazistov chce kraj presťahovať do budovy Spojenej školy v Detve

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) plánuje presťahovať študentov detvianskeho gymnázia do blízkej budovy Spojenej školy v Detve. Dosiahnuť chce vďaka tomu významné hospodárske úspory. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že samotná prevádzka škôl nebude poznačená.



Kraj chce podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera týmto krokom šetriť na manažmente a administratíve. Názvy škôl ostanú zachované. "Sťahovanie je plánované tak, aby žiaci gymnázia od nového školského roka 2025/2026 študovali už v priestoroch spojenej školy," zdôraznila hovorkyňa. Čo sa týka ďalšieho využitia súčasnej budovy gymnázia, o tom rozhodne zastupiteľstvo kraja. V zmysle schválenej stratégie je preferované využitie na verejnoprospešný účel. Lunter zároveň avizoval, že akékoľvek presťahovanie školy alebo jej organizačnej zložky bude v budúcnosti schvaľovať Zastupiteľstvo BBSK.



Kraj plánuje administratívne spojiť 29 stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti do trinástich. Vyplýva to z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania BBSK na roky 2025 až 2027, ktorú koncom novembra schválili krajskí poslanci. BBSK je v súčasnosti zriaďovateľom 57 škôl, po administratívnom spojení 29 z nich bude od septembra 2025 zriaďovať 41 škôl. Po odsúhlasení stratégie by mali v marci budúceho roka poslanci schvaľovať jednotlivé uznesenia nutné pre vytvorenie 13 škôl, následne zašle kraj žiadosti o zmenu na ministerstvo, aby mohli od septembra 2025 reálne vzniknúť.



Záujem o štúdium na detvianskom gymnáziu sa medziročne mierne zvýšil, dopyt po vzdelávaní v Spojenej škole Detva je približne rovnaký. Vlani bolo na oboch školách celkovo 283 žiakov. V tomto roku ich eviduje kraj 305. "Celkový počet študentov na spojenej škole je v aktuálnom školskom roku 211 a na gymnáziu 94," objasnila hovorkyňa.