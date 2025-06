Gymnázium a základná škola v Šamoríne majú novú kuchyňu aj triedy

Šamorín 11. júna (TASR) - Gymnázium M. R. Štefánika a Základná škola na Slnečnej ulici v Šamoríne prešli významnou modernizáciou. Výsledkom investície Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v objeme viac ako 883.000 eur sú nové a funkčné priestory. Bola kompletne zrekonštruovaná školská kuchyňa so zázemím, zmodernizované dve triedy, dielňa pre praktickú výučbu aj telocvičňa. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Základná škola so slovenským vyučovacím jazykom začala fungovať v priestoroch gymnázia v roku 2022. Od 1. septembra 2024 vznikla škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a združuje základnú školu a gymnázium. „Základná škola v súčasnosti poskytuje kvalitné vzdelávanie v materinskom jazyku už pre 155 detí, ale úplné vyriešenie situácie bude po dobudovaní škôl s dostatočnou kapacitou v dotknutých obciach,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.



V rámci rekonštrukcie prešla kuchyňa kompletnou technologickou obnovou, vymenila sa elektroinštalácia, vzduchotechnika, vykurovanie a zvýšila sa aj jej kapacita. Súčasťou modernizácie bola aj prestavba dvoch tried, telocvične a praktickej dielne. Dielňa poskytne žiakom priestor na rozvoj manuálnych zručností, zatiaľ čo zmodernizovaná posilňovňa zlepší podmienky pre pohybové a športové aktivity.